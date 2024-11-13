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▲費玉清曾說自己的生活很簡單，但陽帆在節目上爆料聽起來卻沒那麼簡單。（圖／台視YouTube）

▲陽帆在《康熙來了》中爆料好友費玉清是如何將他半夜從家中帶出門。（圖／翻攝自Youtube）

資深藝人費玉清（小哥）唱歌時優雅，不過他的生活習慣和深夜活動跟唱歌時完全不同，好友陽帆曾在《康熙來了》節目上爆料了一段小哥的麻將趣事，讓人見識到費玉清的私下幽默一面。據陽帆回憶，費玉清有次深夜12點「殺」到他家，說余天大哥家打麻將「三缺一」，並誇張地說：「這個三缺一啊，比牙痛還糟糕，比生小孩還恐怖」。兩人匆忙趕到余天家，卻發現只有3人，最後費玉清Call到兩點鐘才找來另兩位好友，終於湊齊開局。整場麻將牌局持續到早上10點，費玉清「插花」下注輸了9萬多，場面笑料不斷。陽帆透露，費玉清生活日夜顛倒，常在深夜展開各種有趣活動，從打麻將、吃麻辣火鍋、喝老人茶到釣蝦，都成了他夜晚的愛好。他每天下午4、5點才起床，並有用熱水熏眼睛的習慣，陽帆笑稱「這樣黑白才會分明」。費玉清因風趣幽默的主持風格被粉絲稱為「老司機」，在節目中經常大方分享笑話。他曾在節目上大膽開玩笑，解釋「冬天容易懷孕」的原因，並調侃來賓陳盈潔，引發全場笑聲。費玉清還在節目中幽默談到包皮話題，風趣地解釋其「過長」的笑點，讓觀眾印象深刻。這些笑話展現了他獨特的幽默感，也成為他「老司機」形象的重要元素。費玉清的夜生活還包括釣蝦、摘芭樂等活動，甚至打麻將時也不愛下場，只愛在旁「插花」下注，為牌局增添樂趣。雖然作息顛倒，但他過著清心寡欲的生活，幽默風趣之餘仍保持簡單自在。這些有趣的回憶，讓觀眾在笑聲中更了解費玉清的多面性，無論是私下的「老司機」一面，還是舞台上的歌壇「老幹部」，都為人津津樂道。