天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）路徑持續往西北前進，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，「海上颱風警報」預計在明（14）日清晨發布，天兔颱風未來持續有增強趨勢；天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，陸上警報可能在明天傍晚跟上，範圍預期會涵蓋台東、恆春半島（屏東）、綠島蘭嶼等。
中度颱風天兔，今天上午5時的中心位置在鵝鑾鼻東南方950公里的海面，以每小時23公里的速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑120公里，十級風暴風半徑40公里。
天兔颱風速度飛快 海上警報明天清晨發布
吳聖宇表示，天兔颱風正快速往台灣靠近，颱風眼牆逐漸建立，但是風場很小，半徑100公里以內的範圍才會有明顯風雨，且暴風圈似乎沒有繼續擴大跡象，不過強度還有機會增加，但轉強颱機率低，明天下午掠過呂宋島後進入巴士海峽，強度就會逐漸減弱，週五（11/15）接近台灣時，可能已經剩中颱下限或輕颱等級。
黃恩鴻則說明，由於天兔颱風路徑未來將影響台灣周遭海域，因此氣象署將在明天清晨5時至8時間發布「海上警報」，陸上警報部分，最快則在明天下半天發布，可能在傍晚或晚上，情況還有待觀察。
天兔颱風路徑幾乎確定 暴風圈估接觸台東、屏東
吳聖宇說明，天兔颱風會持續往西北，經過菲律賓呂宋島後進入巴士海峽，再移動到台灣東南近海，之後再往東北方向轉彎，沿著台灣東部外海北上往琉球，颱風中心可能會近距離掠過恆春半島以東、台東沿岸、綠島及蘭嶼近海，直接登陸機會不高。
吳聖宇推估，陸上颱風警報可能在明天傍晚發布，天兔暴風圈可能會涵蓋台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，南花蓮以及高雄在邊緣，可能不會列入，其它地方則都不會被暴風圈掃到，發布陸上颱風警報範圍機會低。
天兔颱風「風雨影響」出爐 週六遠離有望解除警報
吳聖宇提及，週五天兔颱風最接近，宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島、高屏山區一帶的風雨會變明顯，週五下午到午夜之前風雨最大，其中在台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要嚴防強風豪雨，其次是在花蓮、宜蘭及高屏山區，也會有風跟雨較大的情況，高屏平地則有陣雨、風力相對較小。
北台灣部分，預估以東北角、基隆北海岸、大台北東側等地較容易有陣雨，風力則是在東北角、北海岸沿海較大，大台北盆地內的風力偏弱，降雨也不明顯。桃園以南至台南以北，風雨更小，可能不太會有颱風的感覺。
吳聖宇指出，週六（11/16）凌晨過後，颱風中心繼續往東部海面移動，且強度持續減弱、暴風圈縮小，有可能週六上午就解除陸上颱風警報，下午解除海上颱風警報，各地雨勢也會明顯趨緩下來。
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天兔颱風速度飛快 海上警報明天清晨發布
吳聖宇表示，天兔颱風正快速往台灣靠近，颱風眼牆逐漸建立，但是風場很小，半徑100公里以內的範圍才會有明顯風雨，且暴風圈似乎沒有繼續擴大跡象，不過強度還有機會增加，但轉強颱機率低，明天下午掠過呂宋島後進入巴士海峽，強度就會逐漸減弱，週五（11/15）接近台灣時，可能已經剩中颱下限或輕颱等級。
黃恩鴻則說明，由於天兔颱風路徑未來將影響台灣周遭海域，因此氣象署將在明天清晨5時至8時間發布「海上警報」，陸上警報部分，最快則在明天下半天發布，可能在傍晚或晚上，情況還有待觀察。
天兔颱風路徑幾乎確定 暴風圈估接觸台東、屏東
吳聖宇說明，天兔颱風會持續往西北，經過菲律賓呂宋島後進入巴士海峽，再移動到台灣東南近海，之後再往東北方向轉彎，沿著台灣東部外海北上往琉球，颱風中心可能會近距離掠過恆春半島以東、台東沿岸、綠島及蘭嶼近海，直接登陸機會不高。
吳聖宇推估，陸上颱風警報可能在明天傍晚發布，天兔暴風圈可能會涵蓋台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，南花蓮以及高雄在邊緣，可能不會列入，其它地方則都不會被暴風圈掃到，發布陸上颱風警報範圍機會低。
天兔颱風「風雨影響」出爐 週六遠離有望解除警報
吳聖宇提及，週五天兔颱風最接近，宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島、高屏山區一帶的風雨會變明顯，週五下午到午夜之前風雨最大，其中在台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要嚴防強風豪雨，其次是在花蓮、宜蘭及高屏山區，也會有風跟雨較大的情況，高屏平地則有陣雨、風力相對較小。
北台灣部分，預估以東北角、基隆北海岸、大台北東側等地較容易有陣雨，風力則是在東北角、北海岸沿海較大，大台北盆地內的風力偏弱，降雨也不明顯。桃園以南至台南以北，風雨更小，可能不太會有颱風的感覺。
吳聖宇指出，週六（11/16）凌晨過後，颱風中心繼續往東部海面移動，且強度持續減弱、暴風圈縮小，有可能週六上午就解除陸上颱風警報，下午解除海上颱風警報，各地雨勢也會明顯趨緩下來。