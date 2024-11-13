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▲天兔颱風路徑大致確定，未來幾小時強度還會稍微增強，但很快就要減弱。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

▲天兔颱風路徑未來將影響台灣周遭海域，因此氣象署將在明天清晨5時至8時間發布「海上警報」。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風的中心可能會近距離掠過恆春半島以東、台東沿岸、綠島及蘭嶼近海。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

▲天兔颱風週五最接近台灣時，包括南花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢；週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有些許雨勢。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）路徑持續往西北前進，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，，天兔颱風未來持續有增強趨勢；天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，中度颱風天兔，今天上午5時的中心位置在鵝鑾鼻東南方950公里的海面，以每小時23公里的速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑120公里，十級風暴風半徑40公里。吳聖宇表示，，且暴風圈似乎沒有繼續擴大跡象，不過強度還有機會增加，但轉強颱機率低，明天下午掠過呂宋島後進入巴士海峽，強度就會逐漸減弱，週五（11/15）接近台灣時，可能已經剩中颱下限或輕颱等級。黃恩鴻則說明，由於天兔颱風路徑未來將影響台灣周遭海域，，可能在傍晚或晚上，情況還有待觀察。吳聖宇說明，天兔颱風會持續往西北，經過菲律賓呂宋島後進入巴士海峽，再移動到台灣東南近海，之後再往東北方向轉彎，沿著台灣東部外海北上往琉球，吳聖宇推估，陸上颱風警報可能在明天傍晚發布，，其它地方則都不會被暴風圈掃到，發布陸上颱風警報範圍機會低。吳聖宇提及，，其中在台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要嚴防強風豪雨，其次是在花蓮、宜蘭及高屏山區，也會有風跟雨較大的情況，高屏平地則有陣雨、風力相對較小。北台灣部分，預估以，風力則是在東北角、北海岸沿海較大，大台北盆地內的風力偏弱，降雨也不明顯。吳聖宇指出，週六（11/16）凌晨過後，颱風中心繼續往東部海面移動，且強度持續減弱、暴風圈縮小，，各地雨勢也會明顯趨緩下來。