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▲麟數據科技策略長謝佩芳。（圖／台灣新媒體暨影視音發展協會提供）

▲韓國公司NEW ID的共同創辦人Johan Kim。（圖／台灣新媒體暨影視音發展協會提供）

在串流平台興起，再加上「聯網電視」越來越普及，使得現今消費者的觀影方式被大大改變，但隨著付費訂閱平台調漲費用，讓提供免費內容但需觀看廣告的平台「異軍突起」，更可能成為國內OTT平台突破如Netflix等國際OTT平台重圍的解方之一。由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA，New Media Entertainment Association）主辦的「2024亞洲新媒體高峰會」，在活動第二天（11月12日）聚焦「聯網電視（Connected TV，簡稱CTV) 」的趨勢及市場等議題進行討論。CTV是指透過網路連接的電視設備，如智慧電視（Smart TV）或是透過外部裝置（例如串流電視棒或數位媒體播放器）連線至網際網路的電視。在活動中發布的「聯網電視消費者收視行為調查暨商業生態系白皮書」中指出，台灣使用寬頻家戶中高達90%以上擁有CTV聯網電視裝置，其中有60%以上的用戶以它來觀賞串流影音節目，CTV的普及且收視體驗更佳，故串流影音的觀看行為已從個人手機螢幕轉向電視大螢幕。白皮書主筆人謝佩芳表示，台灣消費者偏好使用Netflix、YouTube Premium、Disney+等國際串流平台，反映出全球品牌在台灣CTV市場上的優勢地位，這些平台提供豐富的內容和強大的國際影響力，吸引了大量願意付費的訂閱者。面對各大串流平台興起以及CTV熱潮來襲，消費者使用傳統電視觀影方式被大大改變。本屆亞洲新媒體高峰會還邀請到了韓國公司NEW ID的共同創辦人Johan Kim（김조한 상前來分享經驗與心得。NEW ID成立於2019年，專注於向全球推廣K-Contents，可以透過Xumo、LG Channels、Pluto TV 和 Samsung TV Plus等多個國際平台觀看NEW ID提供的韓劇、K-pop 和韓國電影等韓國娛樂內容。Johan Kim提到，近年來K-Contents在全球特別是亞洲和北美市場變得非常受歡迎。過去，Netflix是主要觀看K-Contents的平台，但現在包括在Amazon、Google等平台上也能找到多樣的韓劇和電影。NEW ID發現，年輕觀眾特別喜愛韓國內容，這使其成為針對年輕觀眾的CTV廣告主的理想選擇。在透過透過收集數據發現，相比其他內容，觀眾群年輕化，且韓流內容特別適合針對CTV廣告市場。隨著K-Contents在南美洲、歐洲等地的需求增加，NEW ID更積極將平台推向這些地區，並與當地的OTT和CTV合作。其中在2023年時，將業務擴展至車載娛樂系統，並計畫與BMW等汽車品牌合作，進入車用娛樂市場。目前NEW ID擁有300個頻道，包括9個K-pop頻道、30多個韓劇頻道，並計劃擴展至體育、新聞和寵物等新頻道。Johan Kim提到，積極推動韓國內容的國際化擴展，特別是CTV方面的支援，並透過平台合作強化全球影響力。但近年來，付費訂閱平台開始調漲費用，在串流平台大戰之餘，FAST（Free Ad-supported Streaming TV，免費廣告支持電視），像是Pluto TV和Tubi等平台提供免費內容僅需觀看廣告即可使用。不過台灣市場仍有62.6%的消費者尚未認識FAST服務，顯示仍有很大的推廣空間。謝佩芳也指出，在本土OTT平台較國際OTT平台弱勢的情況下，或許能考慮將FAST作為突圍的機會。電通集團媒體事業群執行長暨貝立德總經理盧炳勳也認為，若以媒體代理商的角度來看，若是廣告機制設計得宜，台灣消費者的接受度是很高的。台灣第一個推出FAST服務的LiTV立視科技營運長張昱指出，台灣有很多好的內容卻苦於沒有適合的平台播出，採用FAST的方式將創造更多的機會開拓海內外市場。