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▲天兔颱風路徑大致和13日預測的沒有太大改變，明天起將影響台灣東南方，民眾防颱作業要及早準備！（圖/中央氣象署）

▲天兔颱風即將靠近台灣，其中包括恆春、花東地區、綠島蘭嶼風強雨大躲不掉，民眾要特別留意。（圖/天氣風險公司臉書）

天兔颱風逐步朝台灣逼近，按照目前路徑來看，將會擦邊影響台灣週末天氣，，依照目前狀況來看，，民眾要及早做好防颱準備，也要隨時留意颱風最新動向！今年第25號颱風天兔在清晨5時的中心位置在北緯16.8度、東經123.5度，即在鵝鑾鼻的南南東方約630公里之處，以每小時20轉16公里速度向西轉北北西前行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。氣象專家吳聖宇也在今天凌晨在臉書表示，天兔颱風13日晚間出現「RI現象」，就是所謂的快速增強，目前預報的路徑仍然跟13日晚間差不多，吳聖宇提到，至於大家關心的颱風假，吳聖宇也說，大概只有15日（週五）在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有可能，其他地方的風雨基本上未達標，也不在陸上颱風警報的範圍。