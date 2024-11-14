天兔颱風逐步朝台灣逼近，按照目前路徑來看，將會擦邊影響台灣週末天氣，中央氣象署今（14）日清晨5時30分也發布海上颱風警報，預計今天下午就會發布陸上颱風警報，依照目前狀況來看，包括花東地區、蘭嶼綠島以及恆春地區在週五風強雨大躲不掉，民眾要及早做好防颱準備，也要隨時留意颱風最新動向！
天兔颱風發布海上警報了！陸上警報下半天跟上
今年第25號颱風天兔在清晨5時的中心位置在北緯16.8度、東經123.5度，即在鵝鑾鼻的南南東方約630公里之處，以每小時20轉16公里速度向西轉北北西前行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。
目前看來天兔颱風的預測路徑仍然沒變，中央氣象署也在今天清晨5時30分率先發布海上颱風警報，由於天兔颱風暴風圈將可能接觸台灣陸地，包括花蓮、台東、蘭嶼綠島、屏東，氣象署將在今日下半天發布陸警。
天兔颱風擦邊球注意！最新風雨影響一次看
氣象專家吳聖宇也在今天凌晨在臉書表示，天兔颱風13日晚間出現「RI現象」，就是所謂的快速增強，目前預報的路徑仍然跟13日晚間差不多，情況不變的話，還是以台灣東南部影響最大，其他地方受影響的程度都比較小，但要留意的是，天兔颱風會不會之後路徑還有其他變化。
吳聖宇提到，天兔颱風的影響範圍小，時間也不會太長，影響期間看起來也沒有明顯的東北季風，因此沒有共伴效應的機會，其中包括台東、恆春半島以及綠島蘭嶼要注意週五整天風強雨大的情況，降雨到了週六白天就會趨緩，花蓮仍有大雨，到了週日颱風就已經遠離，迎來下一波東北季風天氣。
至於大家關心的颱風假，吳聖宇也說，大概只有15日（週五）在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有可能，其他地方的風雨基本上未達標，也不在陸上颱風警報的範圍。
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今年第25號颱風天兔在清晨5時的中心位置在北緯16.8度、東經123.5度，即在鵝鑾鼻的南南東方約630公里之處，以每小時20轉16公里速度向西轉北北西前行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。
目前看來天兔颱風的預測路徑仍然沒變，中央氣象署也在今天清晨5時30分率先發布海上颱風警報，由於天兔颱風暴風圈將可能接觸台灣陸地，包括花蓮、台東、蘭嶼綠島、屏東，氣象署將在今日下半天發布陸警。
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氣象專家吳聖宇也在今天凌晨在臉書表示，天兔颱風13日晚間出現「RI現象」，就是所謂的快速增強，目前預報的路徑仍然跟13日晚間差不多，情況不變的話，還是以台灣東南部影響最大，其他地方受影響的程度都比較小，但要留意的是，天兔颱風會不會之後路徑還有其他變化。
吳聖宇提到，天兔颱風的影響範圍小，時間也不會太長，影響期間看起來也沒有明顯的東北季風，因此沒有共伴效應的機會，其中包括台東、恆春半島以及綠島蘭嶼要注意週五整天風強雨大的情況，降雨到了週六白天就會趨緩，花蓮仍有大雨，到了週日颱風就已經遠離，迎來下一波東北季風天氣。
至於大家關心的颱風假，吳聖宇也說，大概只有15日（週五）在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有可能，其他地方的風雨基本上未達標，也不在陸上颱風警報的範圍。