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▲天兔颱風的路徑還是保有不確定性，萬一西修的話，仍有可能貫穿台灣北上，要隨時留意颱風最新動態！（圖/中央氣象署）

▲天兔颱風13日半夜突然猛爆性增強，出現「RI現象」，不過最後仍然沒有挑戰強颱成功就碰到菲律賓陸地，結構開始受到破壞。（圖/中央氣象署）

天兔颱風持續近逼台灣，中央氣象署已經在今（14）日清晨5時30分發布海上颱風警報，預計下半天就會發布陸上警報，台灣東南方的地區包括恆春、台東、蘭嶼綠島將會被納入警戒範圍當中。按照目前中央氣象署預估天兔颱風的路徑，和前一日差不多，不過，氣象主播戴立綱透露，，或是隨著北方冷空氣逐漸往南飄，這就是今天要觀察的最大變數。氣象專家吳聖宇表示，，「根據定義，只要24小時內增強超過30Kts就算是RI現象，天兔颱風已經符合。」吳聖宇表示，天兔颱風經過呂宋島東北端後，進入巴士海峽靠近台灣的過程預測，至於颱風假的部分，不過實際上是否會週五停班停課，民眾仍要注意今天晚間縣市政府宣布最新消息哦！