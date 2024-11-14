天兔颱風持續近逼台灣，中央氣象署已經在今（14）日清晨5時30分發布海上颱風警報，預計下半天就會發布陸上警報，台灣東南方的地區包括恆春、台東、蘭嶼綠島將會被納入警戒範圍當中。而氣象主播戴立綱表示，天兔颱風的路徑還有可能會有變動，今天還是要持續觀察；天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提到有4地區達到週五停班停課標準。
天兔颱風路徑還有不確定性！不排除貫穿台灣北上
按照目前中央氣象署預估天兔颱風的路徑，和前一日差不多，天兔颱風在撞到菲律賓陸地之後北轉進入巴士海峽，並且開始靠近台灣，其屏東、花東地區、蘭嶼綠島很可能會掃到天兔颱風的暴風圈。
不過，氣象主播戴立綱透露，天兔颱風路徑可能還有變化，除了朝東北方前進，也有可能出現路徑偏西更向台灣靠近的情況，或是隨著北方冷空氣逐漸往南飄，這就是今天要觀察的最大變數。如果依照現在天兔颱風路線圖來看，萬一西修路徑，就也還有可能貫穿台灣可能性，民眾還是要持續留意最新颱風動向。
天兔颱風深夜突然猛爆型成長！專家：週五4地區達停班停課標準
氣象專家吳聖宇表示，天兔颱風在13日晚間出現「RI現象」，就是所謂快速增強的意思，短短6小時的時間，中心最大風速從75Kts一下子增強至晚間8點的115Kts，一口氣增強了40Kts，「根據定義，只要24小時內增強超過30Kts就算是RI現象，天兔颱風已經符合。」
不過最後天兔颱風並未挑戰強颱成功，暴風圈就觸碰菲律賓陸地，結構開始受到破壞。吳聖宇表示，天兔颱風經過呂宋島東北端後，進入巴士海峽靠近台灣的過程預測，是會快速減弱，加上明顯風雨區域還是沒有擴大，因此仍要非常靠近中心眼牆的區域內才會有明顯風雨，對台灣陸地來說，還是台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要特別注意。
至於颱風假的部分，吳聖宇認為只有週五時，包括台東、恆春半島、綠島、蘭嶼才有可能會停班停課，其他地方基本上沒有在陸上颱風警報的範圍，風雨也沒有達標。不過實際上是否會週五停班停課，民眾仍要注意今天晚間縣市政府宣布最新消息哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
按照目前中央氣象署預估天兔颱風的路徑，和前一日差不多，天兔颱風在撞到菲律賓陸地之後北轉進入巴士海峽，並且開始靠近台灣，其屏東、花東地區、蘭嶼綠島很可能會掃到天兔颱風的暴風圈。
不過，氣象主播戴立綱透露，天兔颱風路徑可能還有變化，除了朝東北方前進，也有可能出現路徑偏西更向台灣靠近的情況，或是隨著北方冷空氣逐漸往南飄，這就是今天要觀察的最大變數。如果依照現在天兔颱風路線圖來看，萬一西修路徑，就也還有可能貫穿台灣可能性，民眾還是要持續留意最新颱風動向。
天兔颱風深夜突然猛爆型成長！專家：週五4地區達停班停課標準
氣象專家吳聖宇表示，天兔颱風在13日晚間出現「RI現象」，就是所謂快速增強的意思，短短6小時的時間，中心最大風速從75Kts一下子增強至晚間8點的115Kts，一口氣增強了40Kts，「根據定義，只要24小時內增強超過30Kts就算是RI現象，天兔颱風已經符合。」
不過最後天兔颱風並未挑戰強颱成功，暴風圈就觸碰菲律賓陸地，結構開始受到破壞。吳聖宇表示，天兔颱風經過呂宋島東北端後，進入巴士海峽靠近台灣的過程預測，是會快速減弱，加上明顯風雨區域還是沒有擴大，因此仍要非常靠近中心眼牆的區域內才會有明顯風雨，對台灣陸地來說，還是台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要特別注意。
至於颱風假的部分，吳聖宇認為只有週五時，包括台東、恆春半島、綠島、蘭嶼才有可能會停班停課，其他地方基本上沒有在陸上颱風警報的範圍，風雨也沒有達標。不過實際上是否會週五停班停課，民眾仍要注意今天晚間縣市政府宣布最新消息哦！