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▲天兔颱風昨晚雖然快速增強，但進入巴士海峽靠近台灣的過程就會快速減弱。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

▲天兔颱風將會在明天對台東、恆春半島、綠島蘭嶼，帶來較劇烈的風雨。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）一步步逼近台灣，中央氣象署今（14）日清晨5時30分發布「海上颱風警報」，前中央氣象局局長鄭明典表示，，眼牆雲系非常集中。鄭明典指出，天兔颱風昨晚對流爆發，高層輻散場很明顯、眼牆雲系很集中，幾乎像個「超大的龍捲風」；但，隔開了中心和南方持續發展的強對流，鄭明典說明，若從傳統紅外線雲圖來看，天兔颱風T強度很高，但是從可見光雲圖看，眼牆雲系並不均勻而且狹窄，強度判定和紅外線依據會有落差。針對颱風強度，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，天兔颱風夜間出現，可能是因為天兔颱風的細小範圍，在合適的大氣條件以及海溫的配合下導致。吳聖宇提及，天兔颱風經過呂宋島東北端之後，加上明顯風雨的區域沒有擴大，因此要非「常靠近中心眼牆」的區域，才會有明顯風雨，對台灣陸地來說，，其它地方受影響的程度都比較小。