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▲天兔颱風將會在明天對台東、恆春半島、綠島蘭嶼，帶來較劇烈的風雨。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）「海上颱風警報」已發布，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今（14）日上午，天兔颱風的整體路徑稍微西修，更靠近台灣，預計最快今天傍晚至晚上有機會發「陸上颱風警報」，且仍無法排除登陸機會，明（15）日影響最劇烈，包括綠島蘭嶼、台東及恆春都要留意風雨狀況。中度颱風天兔，今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方570公里的海面，以每小時28公里的速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。伍婉華指出，天兔颱風路徑上偏西，雖然機率較低，但不能排除登陸台灣，明後天太平洋高壓減弱的幅度，將決定颱風北轉的時間及角度，目前各國預測路徑還是較為發散，有持續朝西，也有很靠近台灣才北轉，不過氣象署預估，天兔颱風今晚會到巴士海峽，隨後往東北移動，明天上午暴風圈會接近陸地。伍婉華說明，天兔颱風雖然昨晚強度明顯提升，但挑戰強颱機率低，接近台灣時，強度大約維持中颱，以目前路徑來看，「綠島蘭嶼、台東及恆春」首當其衝，明天就會出現局部豪雨，花蓮也有大雨。此外要特別留意，若天兔颱風週六北上抵達台灣東方海面，雖然台東及恆春降雨趨緩，但基隆、北海岸及宜蘭、雙北山區將出現局部性大雨；也要特別觀察，週日天兔颱風外圍，是否和東北季風產生「共伴效應」，氣象署持續追蹤。