隨著天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）不斷靠近台灣，中央氣象署已發布「海上颱風警報」，陸上颱風警報在今（14）日下半天也將跟上，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享最新的「天兔颱風風雨時程」，強調除了離颱風最近的「台灣東南部」相對有感外，其它地區感受預期有限。
首先針對天兔颱風路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，太平洋高壓東退、減弱趨勢已定，天兔颱風將在掃過菲律賓陸地後，拋物線北轉，預期中心在恆春至台東近海通過機會最大，但仍有些機會在屏東陸地登陸。
天兔颱風明天下半天至週六白天（11/15至11/16）距離台彎最近，也是影響最大的時段，週六入夜後，路徑轉向東北，逐漸遠離台灣；天兔持續中度颱風，穿越菲律賓陸地進入巴士海峽後，遭遇海溫、冷空氣等不利條件，強度將隨時間一路減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，天兔屬於小環流颱風，核心細小，加上颱風強度會持續減弱，因此大概只有颱風最近的台灣東南部相對有感。
📍花蓮、台東、恆春半島
天兔颱風從近海掃過，成為風雨第一線，預期恆春、台東的風雨明顯，若中心通過，強風豪雨將很劇烈，此外，花東處在迎風面，累積雨量要特別注意。
📍雙北、基隆、宜蘭
由於颱風較小，很快往東北轉出去，風勢不大，影響主要以間歇陣雨為主，特別是宜蘭、東北角，雨水可能稍多。
📍高雄、屏東
偶爾有颱風的外圍環流移入，預期有一點雨勢，但在山脈阻擋下，大致上影響仍然很有限，但若颱風又更偏西，從屏東登陸，風雨就會增強許多。
📍桃竹苗、中部、嘉南
在颱風核心很小，中央山脈又幾乎阻擋一切下的情況下，預計除了沿海風勢稍大以外，幾乎沒有颱風感受，是這次颱風最安全的區域。
📍澎湖、金門、馬祖
在台灣海峽地形稍微加成下，偶有強風，但整體影響並不明顯。
我是廣告 請繼續往下閱讀
天兔颱風明天下半天至週六白天（11/15至11/16）距離台彎最近，也是影響最大的時段，週六入夜後，路徑轉向東北，逐漸遠離台灣；天兔持續中度颱風，穿越菲律賓陸地進入巴士海峽後，遭遇海溫、冷空氣等不利條件，強度將隨時間一路減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，天兔屬於小環流颱風，核心細小，加上颱風強度會持續減弱，因此大概只有颱風最近的台灣東南部相對有感。
📍花蓮、台東、恆春半島
天兔颱風從近海掃過，成為風雨第一線，預期恆春、台東的風雨明顯，若中心通過，強風豪雨將很劇烈，此外，花東處在迎風面，累積雨量要特別注意。
📍雙北、基隆、宜蘭
由於颱風較小，很快往東北轉出去，風勢不大，影響主要以間歇陣雨為主，特別是宜蘭、東北角，雨水可能稍多。
📍高雄、屏東
偶爾有颱風的外圍環流移入，預期有一點雨勢，但在山脈阻擋下，大致上影響仍然很有限，但若颱風又更偏西，從屏東登陸，風雨就會增強許多。
📍桃竹苗、中部、嘉南
在颱風核心很小，中央山脈又幾乎阻擋一切下的情況下，預計除了沿海風勢稍大以外，幾乎沒有颱風感受，是這次颱風最安全的區域。
📍澎湖、金門、馬祖
在台灣海峽地形稍微加成下，偶有強風，但整體影響並不明顯。