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高雄旗津區中州三路一棟2層樓民宅，今(14)日上午8時許傳出火警，高雄市消防局獲報立即出動前往救援，火勢約8點30分撲滅，警消人員於1樓發現1名94歲男性，明顯死亡未送醫，另救出1名約85歲女性意識不清命危送醫。詳細起火原因還有待釐清。11月14日8時4分旗津區中洲三路火警，消防局出動14車42人前往，現場係2樓透天頂樓加蓋建築物，於1樓燃燒燃燒傢具及雜物，到達時已有黑煙冒出，立即佈線搶救，火勢於8時22分控制，8時33分火勢撲滅，於1樓發現1名民眾(男性、94歲、長期臥床、明顯死亡)未送醫，另救出1名民眾(女性、85歲、意識不清）送醫。梁男因中風多年臥床，梁妻則有失智等狀況，夫妻與女兒同住，平時由女兒負責照料。今天上午女兒外出，梁男及妻子則待在屋內，不料上午8時許，臥室傳出火警，帶火勢撲滅後，警消於現場發現死者梁男倒臥床上，洪女則是被濃煙嗆昏，身體也有燒燙傷緊急送醫搶救，詳細起火原因仍待警消進一步調查釐清。