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▲盧卡斯巴禾（右）對自己在《艾蜜莉在巴黎》的角色發展漸感不滿，演來也覺得索然無味，毫不介意公開表明。（圖／Netflix提供）

▲盧卡斯巴禾在其他影片中能展現的表演空間比在《艾蜜莉在巴黎》大得多，讓他猶豫是否該繼續在這齣戲待下去。（圖／摘自IG）

Netflix廣受女性觀眾歡迎的影集《艾蜜莉在巴黎》，已經確定要再拍第5季，扮演天菜大廚加百列的盧卡斯巴禾卻在受訪時坦言「越演越無趣」，不確定自己第5季是否還想回歸。這番言論不只被解讀成他「萌生去意」，也等於對戲的形象造成損傷，因為「自家人都不挺」。根據專門報導明星與名流八卦的《Us》雜誌，《艾蜜莉》其他演員和人員對他的話也相當火大，倘若他真的還願意再繼續演下去，屆時片場氣氛一定很緊張、不會太舒服。在《艾蜜莉在巴黎》首季推出時，盧卡斯巴禾扮演的加百列帥氣搶眼，讓無數女性傾倒，被視為花都的天菜美男，他也因此知名度大提升，甚至被好萊塢請去和喬治克隆尼、茱莉亞羅勃茲合演了《幸福入場券》。想不到隨著莉莉柯林斯扮演的艾蜜莉，在戲裡的感情對象越來越多，加百列也變得越來越悶，還一直被其他人擺佈，盧卡斯演來也感到超級不來勁，大嘆這角色剛開始跟他本人的相似度還不少，可是變得越來越不像他，他也只能很努力根據劇本的安排來揣摩，雖然有試圖加上一些角色細微的變化，可是劇組並沒有給他太多的自由空間，不能偏離劇本太遠，加上影集的工作時間長，他能夠到外面接自己喜歡的劇本機會不算太多，讓他開始思索，是不是還要繼續下去？盧卡斯認為《艾蜜莉在巴黎》娛樂性高，可是深度不足，加上他的角色塑造越來越讓他不滿意，與劇組合約又只簽到第4季，是否再續真的要好好想想。對於其他人員來說，就算再怎麼不喜歡，也是大家一起努力出來的結果，對外放這種話，真的很影響外界觀感，有可能使得忠實粉絲反感、甚至拒看，傷害相當大。演員在接到劇本時，都不太可能保證一定是自己喜愛的，若真的有團隊精神，就該多做事少抱怨，更不是讓個人的不滿影響到整齣戲的未來。有一點倒是很確定，《艾蜜莉在巴黎》仍是許多觀眾的精神食糧，因此還會繼續拍到觀眾不想看為止，反正在第4季尾聲，艾蜜莉已經去了羅馬，在當地也有新的對象可能和她發展感情，加百列還在巴黎，淡出甚至是消失，也不會太不合理。劇組不管盧卡斯回不回歸，不會喊停，最多就是再安排其他的新角色取代他的地位而已。倒是他自己要想清楚，若是再回到劇組，如何面對所有人的怒氣，恐怕沒辦法太好過。