今年第 25 號颱風天兔預計往臺灣接近，預計周五、周六（15、16日）距台灣最近，水利署召開防颱整備會議，強調對於秋颱及東北季風影響恐造成局部地區短延時強降雨，隨時注意氣象及颱風路徑動態變化，勿掉以輕心。
水利署長賴建信提醒，現階段預報風雨情況較集中於東北角、宜花東、恆春半島以及高屏山區等河川分署加強注意，不過仍要注意預報的不確定性，因此各單位均要審慎以對。而目前水庫位於高水位，要預先進行調節性放水規劃，並根據氣象預報作調整，颱風過後，需維持蓄水，以滿足供水穩定需求。
另外，台水公司嚴陣以待於昨（13）日16時召開颱風整備工作會議，密切關注颱風動態，加強各項防颱整備措施，以確保供水穩定
台水公司已完成相關防颱整備措施，備妥各類淨水藥劑1.49萬噸、發電機503部，各單位應變及操作人力804人，搶修廠商188家667人完成機具整備待命；在建工程完成203件檢點與加固作業，另離島地區亦提前加派人力進駐，以因應颱風的挑戰。
台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
若颱風豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統（https://web.water.gov.tw/wateroff/）、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，台水公司嚴陣以待於昨（13）日16時召開颱風整備工作會議，密切關注颱風動態，加強各項防颱整備措施，以確保供水穩定
台水公司已完成相關防颱整備措施，備妥各類淨水藥劑1.49萬噸、發電機503部，各單位應變及操作人力804人，搶修廠商188家667人完成機具整備待命；在建工程完成203件檢點與加固作業，另離島地區亦提前加派人力進駐，以因應颱風的挑戰。
台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
若颱風豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統（https://web.water.gov.tw/wateroff/）、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。