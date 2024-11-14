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▲天兔颱風發布「海上颱風警報」，氣象署指出，天兔颱風目前仍不能排除登陸台灣。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風未來路徑大致分為2種劇本，一是往東北轉向並貼著台灣北上，二是轉往西南前進。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風將會在明天對台東、恆春半島、綠島蘭嶼，帶來較劇烈的風雨。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）海上警報持續發布，陸警預估最快今（14）日傍晚跟上，中央氣象署簡任技正伍婉華提及，天兔颱風未來強度即將減弱，，關鍵在於「天兔本身的強度」和「太平洋高壓」，需要持續留意颱風動態。中度颱風天兔，今天上午11時，中心位置在鵝鑾鼻東南方510公里的海面，以每小時17公里的速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。伍婉華說明，天兔颱風即將進入巴士海峽，由於環境不利發展，強度將慢慢減弱，，天兔颱風大方向會持續往北，不過當暴風圈接觸台灣陸地後，明天下半天的天兔颱風將會有2種劇本，第一是受太平洋高壓減弱的導引，；第二是天兔颱風「強度快速減弱」，受太平洋高壓影響小，結果順著中下層「東北往西南的氣流」伍婉華指出，兩種路徑對台灣皆會有影響，因為無論如何，天兔颱風在明天中午前後都會很接近台灣，；但若天兔是往西南方遠離，伍婉華總結，天兔颱風今天將持續往北進入巴士海峽，期間強度慢慢減弱，明天中午移動到台灣東南方，暴風圈接觸陸地，隨後選擇到底要往東北或往西南走，目前兩種路徑的機率剛好是「50/50」，請民眾持續留意颱風最新動態。