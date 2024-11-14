天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）海上警報持續發布，陸警預估最快今（14）日傍晚跟上，中央氣象署簡任技正伍婉華提及，天兔颱風未來強度即將減弱，路徑較高機率是「貼著台灣北上」，但不排除明（15）日下半天，在貼近台灣時「往西南方轉向」，關鍵在於「天兔本身的強度」和「太平洋高壓」，需要持續留意颱風動態。
中度颱風天兔，今天上午11時，中心位置在鵝鑾鼻東南方510公里的海面，以每小時17公里的速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。
伍婉華說明，天兔颱風即將進入巴士海峽，由於環境不利發展，強度將慢慢減弱，開始侵襲台灣時，預估將會是「偏弱的中颱」，氣象署最快今天下午5時30分發布陸上警報，天兔颱風大方向會持續往北，明天中午前後暴風圈就會接觸台灣陸地。
不過當暴風圈接觸台灣陸地後，明天下半天的天兔颱風將會有2種劇本，第一是受太平洋高壓減弱的導引，往東北轉向並貼著台灣北上；第二是天兔颱風「強度快速減弱」，受太平洋高壓影響小，結果順著中下層「東北往西南的氣流」，轉往西南前進，最後慢慢消散。
伍婉華指出，兩種路徑對台灣皆會有影響，因為無論如何，天兔颱風在明天中午前後都會很接近台灣，預期台東、恆春、綠島蘭嶼明天都會有局部性豪雨，花蓮也有局部性大雨；但若天兔是往西南方遠離，包括北部、東北部在週六的風雨就會較小，整體影響時間也會縮短。
伍婉華總結，天兔颱風今天將持續往北進入巴士海峽，期間強度慢慢減弱，明天中午移動到台灣東南方，暴風圈接觸陸地，隨後選擇到底要往東北或往西南走，目前兩種路徑的機率剛好是「50/50」，請民眾持續留意颱風最新動態。
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伍婉華說明，天兔颱風即將進入巴士海峽，由於環境不利發展，強度將慢慢減弱，開始侵襲台灣時，預估將會是「偏弱的中颱」，氣象署最快今天下午5時30分發布陸上警報，天兔颱風大方向會持續往北，明天中午前後暴風圈就會接觸台灣陸地。
不過當暴風圈接觸台灣陸地後，明天下半天的天兔颱風將會有2種劇本，第一是受太平洋高壓減弱的導引，往東北轉向並貼著台灣北上；第二是天兔颱風「強度快速減弱」，受太平洋高壓影響小，結果順著中下層「東北往西南的氣流」，轉往西南前進，最後慢慢消散。
伍婉華指出，兩種路徑對台灣皆會有影響，因為無論如何，天兔颱風在明天中午前後都會很接近台灣，預期台東、恆春、綠島蘭嶼明天都會有局部性豪雨，花蓮也有局部性大雨；但若天兔是往西南方遠離，包括北部、東北部在週六的風雨就會較小，整體影響時間也會縮短。
伍婉華總結，天兔颱風今天將持續往北進入巴士海峽，期間強度慢慢減弱，明天中午移動到台灣東南方，暴風圈接觸陸地，隨後選擇到底要往東北或往西南走，目前兩種路徑的機率剛好是「50/50」，請民眾持續留意颱風最新動態。