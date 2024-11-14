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▲天兔颱風將會在明天對台東、恆春半島、綠島蘭嶼，帶來較劇烈的風雨。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風未來路徑大致分為2種劇本，一是往東北轉向並貼著台灣北上，二是轉往西南前進。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）路徑不排除會登陸台灣！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，明（15日）深夜，天兔路徑今天上午路徑有稍微往西調整，吳聖宇表示，颱風中心明天深夜有機會掠過恆春半島南端，若成真，將會是自1967年、長達57年後，再一次有颱風於11月登陸台灣，此外，，前一次發生要追溯到2008年，分別是卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜等4個颱風。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，天兔颱風目前即將登陸呂宋島，，路徑差一點，對高屏的影響差異就會很大。花蓮、台東、恆春無論如何都要做好萬全準備。中央氣象署簡任技正伍婉華則提及，天兔颱風即將進入巴士海峽，由於環境不利發展，強度將慢慢減弱，，天兔颱風大方向會持續往北，不過當暴風圈接觸台灣陸地後，明天下半天的天兔颱風將會有2種劇本，第一是受太平洋高壓減弱的導引，；第二是天兔颱風「強度快速減弱」，受太平洋高壓影響小，結果順著中下層「東北往西南的氣流」