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▲天兔颱風明日下半天至週六上半天，風雨在東南部最為劇烈，週六週六北台灣也將出現明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

▲氣象署強調，若天兔依照今天下午預報的角度和速度轉彎，週六清晨有機會從恆春半島登陸。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風目前發布「海上颱風警報」，氣象署指出，陸上警報將在今日傍晚5時30分發布。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）登陸台灣機率提高！中央氣象署簡任技正伍婉華指出，，若依今天下午2時預測路徑，天兔可能在週六清晨登陸恆春半島，強度預估是輕颱，週日（11/17）才遠離。中度颱風天兔，今天下午2時，中心位置在鵝鑾鼻南南東方460公里的海面，以每小時19轉13公里的速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。伍婉華表示，天兔颱風在今天上半天，路徑有持續往西調整的情況，今天晚上天兔將進入巴士海峽，屆時天兔颱風路徑將有2種劇本，一是受太平洋高壓減弱導引，；二是天兔颱風「強度快速減弱」，受太平洋高壓影響小，結果順著中下層「東北往西南的氣流」伍婉華指出，目前機率較高的是「往東北轉」的路徑，隨後從台灣東南部出海，再往東北遠離台灣，最後在週日消散為熱帶性低氣壓。伍婉華說明，天兔颱風今天受到菲律賓呂宋島陸地的摧殘，入夜進入巴士海峽後海溫偏低，因此強度將會逐漸減弱，靠近或登陸台灣時，預計會轉為「輕颱上限」，目前暴風圈150公里已是極限，無論是否登陸，明後天都將慢慢縮小，預計陸警發布後，暴風圈有可能接觸花東、高屏等縣市。風雨影響部分，今天各地都還不明顯，明天上午東南部漸漸出現雨勢，週六下半天颱風往東北移動，；此外，週日將有一波東北季風南下，屆時天兔颱風已經出海，