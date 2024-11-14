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▲小張表示，業者網路賣二手車，現場卻沒車，用話術哄他給3萬訂金代標，沒標到又不退還訂金。（圖／小張提供）

▲邱文彬表示，二手車買賣詐騙很常見，網路盛行後，手法更是層出不窮，呼籲消費者留意。（圖／翻攝Yahoo網站）

網路詐騙、法拍陷阱多，購車族要注意了，業者會先利用「國王的汽車」與「照騙」吸引消費者，接著透過話術哄騙消費者簽約，收付訂金後，再以宣稱沒標到汽車，並以各種理由不歸還訂金。汽車商業同業公會全國聯合會副理事長邱文彬表示，這是不肖業者的常見手法，呼籲消費者購車應注意，不要輕易上當。新北張男(化名)近期在網路上看上一台TOYOTA YARIS(台灣稱小鴨)二手車，廣告寫2019年出廠、護士託售12萬5千元，到了現場業者才改口說是「法拍委託」，並承諾一定會標到，結果張男簽訂委拍契約並支付3萬訂金後，業者卻稱沒標到，還不願退還訂金，讓張男氣得直接報警。小張表示，一開始在網路二手車平台《Yahoo奇摩中古車》網站上看到售車廣告，照片有車子內外觀，還標示「護士託售」，因為護士純潔的形象，讓我覺得可便宜買到一台不錯的車，就跟業者約了時間，到了現場，才發現根本沒車。他指出，「業者跟我說他是法拍代標業者，車子只是吸引客戶上門的手段，但是只要交付3萬訂金，保證一定標到小鴨，只要事後交付尾款，補滿12萬5千元即可，沒買到就會退款，我也就不疑有他的簽約了。」小張說，交付訂金後，我就滿心期待的等待業者消息，誰知道約定時間到了之後，業者卻說沒有標到車子，我希望他退訂，誰知道他找各種理由就是不依約退訂，氣到直接報警，結果警察認定是私人買賣糾紛，要我申訴消保官。申訴後，小張終於順利拿回款項，他表示，「以後這樣我怎麼敢買二手車，就像詐騙一樣，先挖好一個洞，一步步讓你走進去，還越陷越深，幸好我直接申訴也拿回了款項，不然誰知道這業者後面還會不會找各種理由加錢。」汽車商業同業公會全國聯合會副理事長邱文彬表示，代標汽車拍賣是行之有年的行業，這行業不違法，業者會賺取5~8%不等佣金，不過，確實也有不少陷阱存在，有些不肖業者會過度利用話術吸引客人上門，當然也有假代拍、真詐騙，網路上，也曾發生匯了訂金，才發現根本沒車也沒業者的情事。他建議，消費者如果想要購買二手車，首先要確認業者是否有合法營業執照，並確認現場是否有這台車，此外，正常的車商都會提供里程數、有無欠稅、罰單未繳等資訊，如果自身不懂，可以找懂行的朋友陪同，檢視車籍資料、車輛檢查表、認證書，並比對車況等各種細節，也需要實際上路試車，買中古車，謹慎為重，避免花錢還被騙。