天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）路徑逼台，陸上警報將在今（14）日傍晚5時30分發布，「明天（11/15）會不會放颱風假？」的重要指標「風雨預測」，中央氣象署在今天下午4時也正式更新，目前僅台東縣山區達停班課標準，至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。
據氣象署最新風雨預報，雨量部分，僅台東縣山區，未來24小時累積雨量150至250毫米（標準200毫米），符合停班課標準，其他平地大多小於50毫米，恆春半島則是有150至300毫米，全台預估平地雨量最多。
風力部分，由於天兔颱風強度逐漸減弱，今晚會慢慢變小，明天並無風力達停班課標準，而恆春半島、綠島蘭嶼要留意8至9級的強陣風。綜合風雨預測資料，明天達「停班停課標準」的縣市僅有台東縣山區。
風雨影響部分，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天各地都還不明顯，明天上午東南部漸漸出現雨勢，明天下半天至週六上半天風雨最強，包括台東及恆春半島有局部豪雨，花蓮有局部大雨。
週六下半天颱風往東北移動，台東、恆春半島雨勢趨緩，花蓮持續大雨，北部、東北部也將出現明顯雨勢；此外，週日將有一波東北季風南下，屆時天兔颱風已經出海，需要特別留意兩者是否有「共伴效應」，導致宜蘭等東北部地區出現持續性降雨。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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風力部分，由於天兔颱風強度逐漸減弱，今晚會慢慢變小，明天並無風力達停班課標準，而恆春半島、綠島蘭嶼要留意8至9級的強陣風。綜合風雨預測資料，明天達「停班停課標準」的縣市僅有台東縣山區。
風雨影響部分，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天各地都還不明顯，明天上午東南部漸漸出現雨勢，明天下半天至週六上半天風雨最強，包括台東及恆春半島有局部豪雨，花蓮有局部大雨。
週六下半天颱風往東北移動，台東、恆春半島雨勢趨緩，花蓮持續大雨，北部、東北部也將出現明顯雨勢；此外，週日將有一波東北季風南下，屆時天兔颱風已經出海，需要特別留意兩者是否有「共伴效應」，導致宜蘭等東北部地區出現持續性降雨。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。