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中華隊昨日在臺北大巨蛋傳回捷報，靠著陳晨威、陳傑憲的兩發全壘打，以及林昱珉的好投，終場以6：3擊敗韓國隊，拿下開門紅。對於中華隊的爆冷，日本井端弘和監督保持謹慎態度。他認為，這樣的結果突顯比賽的不可預測性，並強調在有機會贏球的情況下必須全力以赴。井端指出，預賽階段的首要目標是確保晉級，因此接下來對台、韓的比賽至關重要，因此他們必須保持專注，爭取每一場勝利。日本和韓國由於歷史背景因素，每一次在棒球場上的廝殺都很激烈，兩國也都是棒球強國，過去在經典賽和12強賽上留下無數精彩的交手紀錄，包括「韓國投手丘上插旗」、「鈴木一朗關鍵一擊」等等都讓球迷津津樂道。不過和日本剛剛在WBC拿下冠軍，並且一直保持著穩定的實力不同，韓國這些年在大型國際賽的表現有些不穩，上一屆WBC只拿到第9名的成績，近年和台灣之間的交手也是勝少敗多。高麗軍團的衰弱，連日本方面都有些意外，在去年還有媒體專門撰文分析為何宿敵韓國變弱了。昨天韓國在小組賽首戰不敵中華隊，雖然雙方這一次實力相差不大，但賽前應該還是更多人看好韓國能夠勝出，因此比賽的結果確實算是小冷門。日本上一場以9：3力退澳洲，此役在和台韓戰差不多的時間開打，之後日本主帥井端弘和受訪時對於韓國落敗一事表示，「我們無法預測（比賽）會發生什麼事情，我們需要確實地拿下每一場勝利，不管怎麼樣都要晉級。因此，第二場（對台灣）和第三場（對韓國）比賽將會非常重要。」