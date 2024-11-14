2024年世界棒球12強賽「台韓大戰」，中華隊昨晚投打表現皆優於對手，以6：3擊敗韓國，拿下關鍵一勝。這一場比賽，韓國先發投手高永表挨了2轟、丟掉6分，表現不理想，韓國寄望用側投壓制的計畫徹底失敗。此役在YouTube頻道《Off the TV》上擔任球評的前韓國國手李宅根表示，韓國誤判了台灣打者實力的進步和打擊風格的改變，用過去的印象來挑選投手，結果不理想。
高永表對左打偏弱 派來對中華隊不明所以
賽前外界本來預期韓國高機率派15勝的王牌郭彬出戰，不僅是因為前者的實力，也是因為球隊先發投手只帶4人，如此郭彬之後還有機會出賽搶勝。不過韓國最終決定派高永表出征，希望用側投壓制台灣打者，結果中華隊首戰排出有6名左打的打線，在第二局就靠著2發全壘打、打回6分，最終順利取勝。
根據本季韓職（KBO）的數據，高永表面對左打者的防禦率和被打擊率都偏高，而且他拿手的變速球，在今年對左打者的被安打率高達3成07，顯示出對左打者的壓制力較弱。
中華隊在本屆12強帶的15名野手名單中有11位是左打者，4位右打者中有2位是捕手，能納入先發陣容的右打相對有限。針對韓國側投手高永表的投球風格，台灣在先發9棒中安排了6名左打，最終取得了理想的效果。
李宅根：台灣打者的風格和實力已經有明顯改變
李宅根的評論道，韓國隊對台灣隊的戰力分析出現嚴重錯誤。他指出，韓國隊依然以過去的印象評估中華隊，「低估了台灣打者的進步」。李宅根認為，韓國隊本應更清楚中華隊這次帶的打者中的左打者佔多數，但他們卻選擇讓容易被左打者攻擊的側投高永表擔任先發。這種錯誤的戰力分析讓韓國隊付出了慘痛的代價，他強調未來必須加強國際賽的情蒐分析，避免再度失利。
韓國知名評論員李順喆則是說，韓國隊不了解中華隊，只是模糊地認為什麼應該是就下決定，「想著『過去打不了低肩側投的球，所以這次也打不到。』就選擇了高永表先發，我的結論是情蒐分析是錯誤的。」
李宅根過去也曾隨韓國隊和中華隊交手過，最為台灣球迷印象深刻的應該就是2008年的2008年的奧運8搶3資格賽，因此他對中華隊的分析應該比較客觀。在過去一段時間，中華隊確實被認為是「投強打弱」，不但貧打，而且對上左投、怪投容易打不好，但上一次12強中華隊7：0完封韓國，近年國際賽打擊表現也都不錯，正在逐漸改變打擊不振的印象。
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賽前外界本來預期韓國高機率派15勝的王牌郭彬出戰，不僅是因為前者的實力，也是因為球隊先發投手只帶4人，如此郭彬之後還有機會出賽搶勝。不過韓國最終決定派高永表出征，希望用側投壓制台灣打者，結果中華隊首戰排出有6名左打的打線，在第二局就靠著2發全壘打、打回6分，最終順利取勝。
根據本季韓職（KBO）的數據，高永表面對左打者的防禦率和被打擊率都偏高，而且他拿手的變速球，在今年對左打者的被安打率高達3成07，顯示出對左打者的壓制力較弱。
中華隊在本屆12強帶的15名野手名單中有11位是左打者，4位右打者中有2位是捕手，能納入先發陣容的右打相對有限。針對韓國側投手高永表的投球風格，台灣在先發9棒中安排了6名左打，最終取得了理想的效果。
李宅根：台灣打者的風格和實力已經有明顯改變
李宅根的評論道，韓國隊對台灣隊的戰力分析出現嚴重錯誤。他指出，韓國隊依然以過去的印象評估中華隊，「低估了台灣打者的進步」。李宅根認為，韓國隊本應更清楚中華隊這次帶的打者中的左打者佔多數，但他們卻選擇讓容易被左打者攻擊的側投高永表擔任先發。這種錯誤的戰力分析讓韓國隊付出了慘痛的代價，他強調未來必須加強國際賽的情蒐分析，避免再度失利。
韓國知名評論員李順喆則是說，韓國隊不了解中華隊，只是模糊地認為什麼應該是就下決定，「想著『過去打不了低肩側投的球，所以這次也打不到。』就選擇了高永表先發，我的結論是情蒐分析是錯誤的。」
李宅根過去也曾隨韓國隊和中華隊交手過，最為台灣球迷印象深刻的應該就是2008年的2008年的奧運8搶3資格賽，因此他對中華隊的分析應該比較客觀。在過去一段時間，中華隊確實被認為是「投強打弱」，不但貧打，而且對上左投、怪投容易打不好，但上一次12強中華隊7：0完封韓國，近年國際賽打擊表現也都不錯，正在逐漸改變打擊不振的印象。
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