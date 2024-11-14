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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲羅承燁全壘打被改判，韓國主播鄭佑榮和球評李宅根反應相當驚訝。（圖／翻攝自YouTube）

2024年世界棒球12強賽「台韓大戰」，中華隊昨晚投打表現皆優於對手，以6：3擊敗韓國，拿下關鍵一勝。這一場比賽，韓國先發投手高永表挨了2轟、丟掉6分，表現不理想，韓國寄望用側投壓制的計畫徹底失敗。此役在YouTube頻道《Off the TV》上擔任球評的前韓國國手李宅根表示，韓國誤判了台灣打者實力的進步和打擊風格的改變，用過去的印象來挑選投手，結果不理想。賽前外界本來預期韓國高機率派15勝的王牌郭彬出戰，不僅是因為前者的實力，也是因為球隊先發投手只帶4人，如此郭彬之後還有機會出賽搶勝。不過韓國最終決定派高永表出征，希望用側投壓制台灣打者，結果中華隊首戰排出有6名左打的打線，在第二局就靠著2發全壘打、打回6分，最終順利取勝。根據本季韓職（KBO）的數據，高永表面對左打者的防禦率和被打擊率都偏高，而且他拿手的變速球，在今年對左打者的被安打率高達3成07，顯示出對左打者的壓制力較弱。中華隊在本屆12強帶的15名野手名單中有11位是左打者，4位右打者中有2位是捕手，能納入先發陣容的右打相對有限。針對韓國側投手高永表的投球風格，台灣在先發9棒中安排了6名左打，最終取得了理想的效果。李宅根的評論道，韓國隊對台灣隊的戰力分析出現嚴重錯誤。他指出，韓國隊依然以過去的印象評估中華隊，「低估了台灣打者的進步」。李宅根認為，韓國隊本應更清楚中華隊這次帶的打者中的左打者佔多數，但他們卻選擇讓容易被左打者攻擊的側投高永表擔任先發。這種錯誤的戰力分析讓韓國隊付出了慘痛的代價，他強調未來必須加強國際賽的情蒐分析，避免再度失利。韓國知名評論員李順喆則是說，韓國隊不了解中華隊，只是模糊地認為什麼應該是就下決定，「想著『過去打不了低肩側投的球，所以這次也打不到。』就選擇了高永表先發，我的結論是情蒐分析是錯誤的。」李宅根過去也曾隨韓國隊和中華隊交手過，最為台灣球迷印象深刻的應該就是2008年的2008年的奧運8搶3資格賽，因此他對中華隊的分析應該比較客觀。在過去一段時間，中華隊確實被認為是「投強打弱」，不但貧打，而且對上左投、怪投容易打不好，但上一次12強中華隊7：0完封韓國，近年國際賽打擊表現也都不錯，正在逐漸改變打擊不振的印象。