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11月20日是「世界肺阻塞日」，衛福部國民健康署表示，慢性阻塞性肺病（簡稱肺阻塞）位居全球十大死因第3名，而吸菸和二手菸是主因，戒菸可大幅降低肺阻塞惡化風險，呼籲民眾重視肺部健康，及早戒菸，並於全台提供多元戒菸服務。民眾若有咳嗽、咳痰等症狀應盡速就醫，早發現、早治療，遠離肺阻塞的死亡威脅。國健署指出，2021年世界衛生組織（WHO）發布慢性阻塞性肺病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，COPD) 位居全球十大死因第3名，每年死亡人數近300萬人1，另我國112年死因統計結果顯示，有超過6,000人死於慢性下呼吸道疾病2，且長期暴露於二手菸環境會增加肺阻塞（COPD）、氣喘及呼吸道症狀的風險3。因此國民健康署呼籲民眾戒菸，並重視早期診斷與預防的重要性。台灣胸腔暨重症加護醫學會表示目前台灣肺阻塞（COPD）病人正面臨著「四高問題」，高死亡率、高住院率、高惡化率及高共病率。台灣胸腔暨重症加護醫學會特別進行全台千名肺阻塞病人的普查，進一步了解治療中的病人風險指標與照護成果，結果顯示，有肺阻塞惡化史及其他高風險因子（包含1. 明顯呼吸道症狀：咳、痰、喘、悶，2. 頻繁咳痰、3. 心血管共病、4. 肺阻塞惡化史）的病人，再次發生惡化（包含需處方口服類固醇、抗生素以及住院急診）的機率為低風險病患的9倍。且普查報告指出，未吸菸者相較於已戒菸、持續抽菸的肺阻塞病人，中重度肺阻塞惡化風險下降29%、心血管惡化風險下降22%；接種疫苗比未接種疫苗的病人，中重度惡化風險降低了13%。而肺復健也是重要關鍵之一，臺北榮民總醫院呼吸治療科主任柯信國指出，肺復健並不罕見與複雜，是大型醫院胸腔科常設的治療項目，依不同病情，有儀器介入與呼吸肌力訓練等，接受肺復健者與未接受者相比，中重度惡化風險下降34%。 由此可知，吸菸確實為肺阻塞疾病惡化的元兇之一。國民健康署與台灣胸腔暨重症加護醫學會共同推動「肺阻塞照護介入『五關鍵』」，包括戒菸、肺復健、營養評估、疫苗施打、藥物治療，以慎防疾病再惡化的風險。其中，戒菸不僅可改善人體呼吸道症狀也可提升肺功能，以降低罹患肺阻塞及心血管疾病、癌症等共病的機率，因此國民健康署與台灣胸腔暨重症加護醫學會共同呼籲正在吸菸的民眾，無論是否正面臨肺阻塞疾病，都應盡早戒菸！國健署也指出「早發現早治療 遠離肺阻塞」，肺阻塞（COPD）是全球與我國所面臨最嚴峻的公共健康挑戰之一，且日常若有頻繁的呼吸道症狀（咳、痰、喘、悶）發生可不容小覷，這些都有可能都是肺阻塞的高風險因子。民眾提高肺阻塞的危機感與就醫意識，可以降低肺阻塞的惡化。國民健康署與台灣胸腔暨重症加護醫學會合作推出「遠離肺阻塞，戒菸就對了」手冊，國民健康署吳昭軍署長強調，目前全台近3,000家戒菸服務合約醫事機構(醫院、診所、衛生所及藥局)，已涵蓋全國99.5%的鄉鎮市區，透過巡迴醫療可達100%。為擴大戒菸服務成效，國民健康署自111年5月起再推動多項戒菸服務改革，包含藥品免部分負擔、簡化教育訓練課綱及調升補助基準、放寬申報限制及新增第三療程，並優化戒菸服務申報資訊系統等。112年已提供近40萬人次之戒菸服務，且6個月點戒菸成功率高於3成。此外，國民健康署將持續推動「早篩早治」計畫，透過「肺阻塞自我評估問卷(PUMA)」，讓更多高風險族群能早發現早治療，以提升民眾對肺阻塞（COPD）的病識感及防治觀念，遠離肺阻塞。