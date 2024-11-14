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國民黨立委王鴻薇爆料，行政院政務委員陳時中及時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會與多名美女餐敘，諷刺「重情重義重粉味」，但事後證實，該女性為女醫；資深媒體人璩美鳳近日則指控，曾被民眾黨主席柯文哲騷擾，引起網紅館長陳之漢質疑。對此，知名作家苦苓今（14）日直呼，王鴻薇和陳之漢真的很像，兩個人的心都一樣髒。苦苓在臉書表示，看到別的女生穿得少一點，就誣指人家是粉味；看到黨部都是年輕美女，就暗示每一個都可以摸，「王鴻薇和陳之漢真的很像，兩個人的心都一樣髒」。王鴻薇日前披露一組照片，指陳時中、王必勝出席餐會，並有香肩女性相伴，然而照片中的女性為醫師，引發反彈。王鴻薇事後回應，對於波及到女醫師她願意致歉，但她沒什麼好跟陳時中、王必勝道歉的，她本就該監督他們。另外，璩美鳳近日指控，柯文哲曾在公開場合撫摸她手臂，陳之漢則質疑，黨部有許多年輕女性工作者，「為什麼是妳？」認為背後可能有動機。