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▲戴佩妮日前出席記者會，透露自己籌備演唱會的心情。（圖／記者吳翊緁攝）

金曲歌后戴佩妮睽違9年將在明年重返小巨蛋，演唱會門票今（14）日中午12點開賣，隨即開出紅盤，9成票券已經賣出，粉絲相當力挺。得知此情況，戴佩妮也相當感謝，表示：「雖然不是秒殺，但真的已經很滿足，也盡全力了」。而她日前出席記者會，也有小小透露演唱會上的彩蛋，屆時舞台上會有一個沒人做過的「機關」，讓她自己也相當期待，希望歌迷屆時可以到現場感受一下。戴佩妮2025「雙生火焰」台北小巨蛋演唱會，將在明年3月22日在台北小巨蛋開唱，門票今日中午12點開賣，開賣首日票房即逾9成，戴佩妮得知此消息後開心表示：「時隔9年，賣出9成，雖然不是秒殺，但真的已經很滿足，面對票房本來就是平常心、盡全力，真的很謝謝每一位一路相伴的朋友，我們3月22日見！」日前戴佩妮出席活動，也透露去年做中小巡演的時候，就是在為這場演出模擬練習，因為自己內心戲太多，所以想知道自己是否懂得「快樂地在舞台上唱歌」，去年終於發現可以在舞台上享受唱歌，所以才答應這次的演出，目前舞台機關也已經開始設計，她笑說「其實那個機關我還沒搞清楚，但應該是會挺折騰我的」，至於是否會邀請嘉賓？她則說目前還需要保密，雖然心裡已經有名單，但都還在邀請階段。此次是戴佩妮出道24年二度攻蛋，她希望再次用音樂連繫歌迷，聆聽她的創作，重溫屬於彼此的美好回憶，她也不擔心自己的體力，希望屆時歌迷可以和她一起同樂，遇到走音的歌迷更是不怕，「我也想聽大家一起唱的感覺。」