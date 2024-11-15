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Klay Thompson回歸舊金山大通中心之戰，金州勇士原本計劃讓Stephen Curry賽前發言，但在與K湯討論後決定取消。根據Draymond Green透露，Curry試圖與Thompson聊聊，對方卻冷處理，讓他頗為不爽。加上Draymond Green後續故意「挑起」情緒，這給了Curry更多動力。在比賽最後，Curry全場攻下37分，助勇士逆轉擊敗達拉斯獨行俠，破壞了Thompson的回歸之戰。本來Thompson回勇士主場打球，球團本打算給他最大的禮遇，安排了Steve Kerr和Curry上場發表講話，但在和Thompson本人談過後，決定取消此環節。「Steph本應該在比賽前發表講話。」Green在最新一集的《Draymond Green Show》中和Baron Davis如此說道。Green表示，勇士主管Raymond Ridder告訴Curry賽前講話環節被取消了，他本想打給Thompson和他聊聊，但對方對他非常冷淡，這讓他有些不開心，於是之後打點了Green，後者也趁機加油添醋，要他把情緒放在對的地方，催生Curry打出一場精采的比賽。「我一給他（Curry）發短信，他就立刻給我打電話，」Green解釋道，「所以我就稍微攪動了一下他的情緒。」這一招看起來是有效的，Curry全場得到37分，幫助勇士以114：108擊敗獨行俠。