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美國前總統川普在大選勝出後，即將重返白宮，川普在此次獲得壓倒性優勢，旅美學者翁履中指出，其實在選前美國內部就已明顯大勢底定，儘管川普帶來許多不確定性，但共和黨智庫也早已預期選前會有許多正向訊號，例如股市上漲，他解析，因為共和黨的政策都是簡單粗暴有效，能讓大家聽得懂，所以同時也能產生預期心理。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請到美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中來解析美國大選後即將上任的川普政府。翁履中提到，其實在這次美國大選前，大約一兩個月已大勢底定，但回到台灣後發現，台灣人好像覺得這是一個五五波選舉，認為賀錦麗有機會當選，但在美國當地人的感受是非常清楚的，川普會獲勝，只是剩多勝少的差別，這也凸顯了台灣對於美國仍有認知上的差別。川普當選對於全球會帶來何種影響，選前大家都做了很多預測，包含川普有許多不確定性，全球領袖也對此感到緊張，可是共和黨或川普陣營，其實選前就已釋出訊號，這種不確定性只會帶來正向的力量，包含經濟金融市場會給予正向訊號，例如股市上漲，選前共和黨智庫就已有預期。翁履中認為，這個原因其實很簡單，因為共和黨的政策都是簡單粗暴有效，因為川普在論述上就明白告訴大家，自己不會講什麼學術圈的東西，直接說上任後能源價格一定下降，因為鼓勵開發傳統頁岩油，這是相當簡單粗暴的，因為石油採量增加，價格自然下跌，同時大家也會有預期心理。此外，翁履中提到，川普不斷強調庶民經濟，小費和加班費等等皆不扣稅，這是民眾能直接聽得懂的，相較於民主黨說得未來社會福利會如何，離民眾太遠，甚至覺得麻煩。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。