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▲旅美學者翁履中在NOWnews《全球霸主之爭》節目中談及外媒報導台灣向美國提出五千億軍售案，可分兩面向解析。（圖／NOWnews攝影中心）

金融時報日前報導，台灣為向美國總統當選人川普證明抵抗中國的決心，擬向美方購買總值超過150億美元，約新台幣5千億的軍售方案，引發討論，旅美學者翁履中指出，這則訊息有兩個面向要看，分別是軍售數字和內容，且是需要分開看的，因目標受眾不同。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請到美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中來解析美國大選後即將上任的川普政府。關於外媒提到的台灣五千億軍售方案，翁履中認為，這則新聞報導的軍售數字和內容是需要分開看的，數字是給美方看，內容是給台灣看，前者的意思是向川普團隊強調台灣是願意付出軍事成本，因共和黨始終認為台灣國防預算不足，因此當川普上任後，台灣需要表達持續合作意願和善意，這也不需要太多政黨考量。至於為何會說清單項目是給台灣來看的，翁履中提到，清單當中有F-35這架最先進戰機，基本上美國基於許多考量，包含參數是否會被竊取等等，台灣要取得F-35難度非常高，為什麼要傳遞出這項清單讓台灣民眾看，因為這會增強信心，有一個wishful thinking，不管能夠落實多少，但至少讓台灣民眾覺得可能。可是在希望和現實之間，如何拿捏分寸，讓台灣民眾知道我們真的可以拿到，而哪些是現在還不用抱太高期待，他認為，這會是台灣政治人物需要考量的部分。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。