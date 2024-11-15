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世界棒球12強賽，中華隊接連擊敗韓國、多明尼加取得2連勝。今天休兵一日，明天將對上日本，日本預定推出阪神虎強投才木浩人登板先發，他表示看到前幾日近4萬名台灣球迷在台北大巨蛋熱情應援，放話要讓現場變「圖書館」。日媒報導，中華隊13日首戰韓國吸引近4萬名觀眾進場，展現出熱烈的支持氛圍，360度擠滿了台灣球迷，而15日要對上日本，才木浩人表示對台灣球迷的熱情應援有所警惕，「台灣球迷會很誇張吧，台灣自己的比賽肯定很熱鬧。」不過才木浩人對自己很有信心，「就像是在阪神甲子園球場出賽的客隊吧，哈哈，讓這種熱鬧的球場安靜下來，應該會很爽。所以，我將盡最大努力幫助球隊獲勝。」也表示從名古屋移動到台灣，僅休息一日，自身狀態沒受影響，「我會努力發揮韌性完成比賽。」台灣的應援方式與日本相似，不僅會為每位選手播放應援歌曲，觀眾席上還有啦啦隊女孩華麗的表演。此役將是才木浩人首次海外登板，他表示會以平常心應對這場重要的比賽。日本監督井端弘和對才木浩人寄與厚望，他強調，「第2、3戰的比賽非常關鍵。」，加上賽事可能將受到颱風的影響，每場比賽勝利都至關重要。