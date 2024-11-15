我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣民意基金會公布「川普欲向台灣收取保護費民調」。（圖／台灣民意基金會提供）

即將再度入主白宮的川普（Donald Trump）曾多次表示台灣應向美國支付防務費用，外媒報導，台灣擬向美國提出高達150億美金（約新台幣4800多億元）的軍購案。根據台灣民意基金會今（15）日公布的最新民調，51.4%不同意支付美方保護費，換取美國防衛台灣，阻止中共犯台。當詢問「關於川普所提台灣保護費問題，有人說：『為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的。 』請問您同不同意？」結果發現：10.1%非常同意，28.6%還算同意，25.1%不太同意，26.3%一點也不同意，7.6%沒意見，2.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九同意「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的 」， 五成一不同意。不同意者比同意者多 12 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，在目前這個時間點上，過半數台灣人對川普選前所提「保護費」的說法還不想買單，即便是為防止中共武力犯台。這暗示， 「保護費」問題可能成為未來四年美台關係新變數，美台關係可能更好也可能變壞，並進一步牽動台灣內部政局及兩岸關係的演變。台灣民意基金會指出，從性別看，當男性公民對「為防止中共武力犯台，台灣可以付費換取美國協防台灣」看法嚴重分歧時，女性公民多數傾向不同意。具體地講，男性公民中，四成七同意，四成七不同意；女性公民中，三成一同意，五成六不同意。從政黨傾向看，不同政黨支持者對「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國協防台灣，也是值得的」有明顯不同看法。民進黨支持者多數同意，國民黨與民眾黨支持者多數不同意，但有程度的差別。具體地講，民進黨支持者，五成八同意，三成六不同意；國民黨支持者，一成九同意，七成七不同意；民眾黨支持者，四成四同意，五成三不同意；中性選民，三成同意，四成九不同意。民調訪問期間是 2024 年 11 月 11-13 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人，手機 305人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。