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▲林可唯產後抱著女兒，幸福的表情都洋溢在臉上。（圖／林可唯臉書）

▲林可唯坦言，剖腹生產的過程既緊張又害怕，不過為了女兒一切都值得。（圖／林可唯臉書）

▲李崗霖手抱女兒拍照，開心迎接新生命的到來。（圖／林可唯臉書）

44歲的本土劇女星林可唯去年與歌手李崗霖結婚，婚後兩人積極備孕，還使用7年前的凍卵，終於在前幾日誕下女兒「小KIWI」，林可唯在社群與粉絲分享這份喜悅，「女兒哭聲出現的這一刻，止不住的淚水跟激動不已的情緒」，更坦言雖然生產前很害怕，但為了女兒一切都值得。李崗霖也寫下，「一個生命的誕生真的是一件很神奇的事情，謝謝太太這段時間的辛苦」。林可唯在臉書曬出產後與女兒合照，並開心地寫下：「終於，38週3205g的妳終於來到我的身邊，哭聲出現的這一刻，止不住的淚水跟激動不已的情緒，是愛，滿滿滿滿的愛。曾經我夢想著這個場景無數次，原來真的就是這樣的愛與幸福百感交加」。林可唯婚後就積極備孕，透過解凍7年前的凍卵，以及打黃體素讓自己年近更年期的身體適合懷孕。她回憶，從植入等待的害怕，到初期出血不穩定的不安，每次產檢都心驚膽顫，突破重重難關，終於女兒平安健康的來到這世界。林可唯還感謝天使女兒，讓孕期的她沒有太多不適，依舊窈窕亮麗。回想起剖腹生產的過程，林可唯表示，開刀前非常害怕，術後的尿管也讓她動彈不得，「為了女兒，經歷剖腹的過程是我最勇敢的一天，但看著妳白嫩飽滿的臉龐，一切都值得了，願妳健康快樂平安長大，媽媽愛妳，我們都愛你」。李崗霖也在社群分享當爸的喜悅，他表示，一個生命的誕生真的是一件很神奇的事情，更感謝林可唯這段期間頂著大肚子不斷吃藥、不斷打針，在這段期間很多事情都做的差強人意，但能夠做的就是陪著妻子去她想去的地方、吃她想吃的食物，當一個最厲害的地陪達人。