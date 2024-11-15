美國準總統川普陸續公布內閣名單，其中福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，跌破各界眼鏡。前立委邱毅說，赫格斯在軍中就是一張白紙，得到川普的破格重用，怎不感受知遇之恩，自然矢志效忠。川普這套用人哲學很「民間企業化」，但勇於擺脫建制派、軍火幫的決心是看出來了。這種做法和他第一個任期時大不相同，看來川普真要顛覆性大幹一場了！
邱毅說，赫格斯才44歲，選過參議員卻落選，沒有什麼政治資歷，在軍中服役也只是步兵排長。這樣的人擔任國防部長是難以想像的。在美國，總統是六軍（海陸空、太空、海岸警衛隊衛隊、國民警衛隊、海軍陸戰隊）的統帥，國防部長則是六軍副統帥，指揮號稱全世界最強大的軍隊。這麼重要的位子給一位毫無經驗資歷的電視台主持人來做，為什麼？
邱毅說，川普可能有三個目的：一是美國國防部長期以來被建制派、軍火幫掌控，早已藏污納垢，許多人民納稅錢，都莫名其妙地被貪污掉了，或被無效率的浪費掉了。所以才造成今天國債如此龐大（占 GDP的96%），要改革就要找新人，可以信任的新人。
第二，邱毅說，川普要的是執行者，執行他戰略意志和構想的人，而且要絕對忠誠，不能像上次選的國防部長一樣，雖然號稱是「將軍中的將軍」，卻倚老賣老，以其軍中實力傲人，身上一堆戰功勳章，卻不忠誠，不聽話，不能使命必達。
邱毅說，三是川普成立政府效率部，請特斯拉創辦人馬斯克掌舵，揚言要每年省下過去浪費的2兆美元，美國政府每年支出6兆美元，也就是省下三分之一的無效率支出。這是個艱鉅的任務，尤其是軍中，沉痾已久，所以川普要找理念跟他完全相同的人。
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邱毅說，川普可能有三個目的：一是美國國防部長期以來被建制派、軍火幫掌控，早已藏污納垢，許多人民納稅錢，都莫名其妙地被貪污掉了，或被無效率的浪費掉了。所以才造成今天國債如此龐大（占 GDP的96%），要改革就要找新人，可以信任的新人。
第二，邱毅說，川普要的是執行者，執行他戰略意志和構想的人，而且要絕對忠誠，不能像上次選的國防部長一樣，雖然號稱是「將軍中的將軍」，卻倚老賣老，以其軍中實力傲人，身上一堆戰功勳章，卻不忠誠，不聽話，不能使命必達。
邱毅說，三是川普成立政府效率部，請特斯拉創辦人馬斯克掌舵，揚言要每年省下過去浪費的2兆美元，美國政府每年支出6兆美元，也就是省下三分之一的無效率支出。這是個艱鉅的任務，尤其是軍中，沉痾已久，所以川普要找理念跟他完全相同的人。