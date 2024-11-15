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▲善旴結束行程準備回宿舍休息，不料在樓梯間遇到恐怖私生飯。（圖／sunwoo IG）

39歲的韓國演員宋再臨12日被好友發現陳屍在家中，更被韓媒發現他生前長期遭到一名日本私生飯騷擾。沒想到南韓人氣男團THE BOYZ成員善旴9日結束行程返回宿舍途中，遭到埋伏在樓梯間的粉絲試圖接近，該名私生飯在被壓制後為了逃跑還毆打善旴，對此所屬公司也表示將不再容忍類似行徑，會採取相對應的法律措施。THE BOYZ所屬經濟公司IST娛樂昨（14）日發表聲明，提到最近有持續侵犯藝人隱私並威脅安全的行為，例如擅自拜訪公司附近的商店以及宿舍等、擅自前往非公開行程、散布惡意謠言、在飛機上或機場出入境口拍攝成員、跟蹤車輛、非法獲取個資並嘗試聯絡等，指出「這些行為不僅給藝人造成困擾，連帶其家人、朋友都受到嚴重的精神與物質損害。」公告內容中更公開成員善旴遭到私生打擾，「9日善旴結束行程返回宿舍休息時，沒想到私生飯竟埋伏在樓梯間試圖接近，善旴發現的當下就立即通知公司，職員也協助將私生飯扣留」。然而，在壓制私生飯的過程中，善旴與公司職員屢次遭到毆打，在私生飯交給警方後，兩人便到附近醫院接受檢查與治療。聲明中還指出，私生飯甚至還在藝人車輛上安裝位置追蹤器，或者故意毀損輪胎，雖然沒有造成實質的損失，不過為了避免類似事件再度發生，目前已完成報警，更嚴厲警告私生飯「本公司對於包括私生活侵害在內的非法行爲，都將不再容忍，並會採取相應的法律措施」。