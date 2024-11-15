麥當勞之亂！搶買「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」第三天，除了想辦法外送、掌握「5分鐘免排隊」買法，大家最關心套餐價格及熱量。麥當勞官網揭示，「豬肉蛋厚鬆餅堡」熱量481.2大卡、且鈉含量破千好驚人，糖量也落在14～15克。好食課營養師Oliver楊哲雄就建議：「不要再配雞塊之類的套餐，飲料也以無糖茶跟純美式為主」，並注意蔬果的攝取；如果以一天吃1800大卡來說，午晚餐quota盡量控制一餐650大卡內。
麥當勞日韓熱夯、香港秒殺的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」果然魅力難擋，台灣開賣第三天各地餐廳仍是清晨就被人潮擠爆！不過《NOWnews今日新聞》記者分批衝現場，幫大家實測5～10分鐘就買到「厚鬆餅堡」，幫大家一次整理免排隊時段、門市推薦。
不少人也好奇，「厚鬆餅堡」系列將原本漢堡最外層的麵包，換成了兩塊用楓糖漿調味的鬆餅漢堡，再分別夾入豬肉或火腿，搭配香嫩柔軟的太陽蛋並
佐以切達吉事，如此邪惡誘人的組合究竟熱量有多少？根據台灣麥當勞官網揭示，目前最受歡迎的「豬肉蛋厚鬆餅堡」熱量481.2大卡、「豬肉厚鬆餅堡」熱量419.8大卡、「火腿厚鬆餅堡」熱量378.1大卡，且3款口味鈉含量都破千，糖量也落在14～15克。
好食課營養師Oliver楊哲雄分享「麥當勞早餐熱量排行」，發現「豬肉蛋厚鬆餅堡」熱量高達第三胖，僅次於熱量冠軍「雞塊鬆餅大早餐」熱量701 kcal、「無敵豬肉滿福堡加蛋」熱量513 kcal。
他建議大家：「不要再額外配雞塊之類的套餐，飲料也以無糖茶跟純美式為主」，雖然偶爾一餐罪惡一下、不會導致肥胖，「但其他餐可能要注意蔬果的攝取，如果以一天吃1800大卡來說，午晚餐quota盡量控制於一餐650大卡內」。
📌麥當勞「厚鬆餅堡」套餐 門市、歡樂送價格一次整理
◾️台灣麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1
11元
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐
121元
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐
113元
◾️麥當勞歡樂送McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐1
13元
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐
123元
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐
115元
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不少人也好奇，「厚鬆餅堡」系列將原本漢堡最外層的麵包，換成了兩塊用楓糖漿調味的鬆餅漢堡，再分別夾入豬肉或火腿，搭配香嫩柔軟的太陽蛋並
好食課營養師Oliver楊哲雄分享「麥當勞早餐熱量排行」，發現「豬肉蛋厚鬆餅堡」熱量高達第三胖，僅次於熱量冠軍「雞塊鬆餅大早餐」熱量701 kcal、「無敵豬肉滿福堡加蛋」熱量513 kcal。
他建議大家：「不要再額外配雞塊之類的套餐，飲料也以無糖茶跟純美式為主」，雖然偶爾一餐罪惡一下、不會導致肥胖，「但其他餐可能要注意蔬果的攝取，如果以一天吃1800大卡來說，午晚餐quota盡量控制於一餐650大卡內」。
📌麥當勞「厚鬆餅堡」套餐 門市、歡樂送價格一次整理
◾️台灣麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐
◾️麥當勞歡樂送McGriddles厚鬆餅堡系列價格
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐1
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐