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▲Yuma（中）出軌對象是老公Ryu（右）的好友Tommy（左）。（圖／翻攝自Yuma IG）

▲Soya（右）在分手後，親自證實被超強（左）劈腿。（圖／Soya IG）

▲小楊哥（左）和老婆王瑤（右）聯手設局讓小三沫沫入獄。（圖／王瑤微博）

近期網紅圈的出軌事件接二連三，從YouTuber夫妻檔Ryu和Yuma、情侶檔超強和Soya，到中國抖音網紅小楊哥，每次的出軌新聞都鬧得沸沸揚揚，其中Ryu和Yuma的雙雙劈腿，橫跨馬來西亞、日本、中國3國，堪稱最大場面，而小楊哥的正宮更是用計將小三送進監獄，根本比連續劇還精采。馬來西亞網紅Ryu和他的日本妻子Yuma，這對夫妻原本憑著幸福形象受到廣大粉絲喜愛，卻在近期爆出雙方各自出軌的驚人內幕。一切源於中國女畫家在社群平台上曬出與Ryu的曖昧互動，並表示自己和他已展開戀愛。不久後，該畫家又曝光了Yuma早已與日本YouTuber好友Tommy交往，Ryu、Yuma也先後發文解釋了各自外遇的事實，坦承在Yuma外遇後，Ryu也和畫家發展出感情，由於Ryu、Yuma夫婦和Tommy常常一起拍攝影片，網友陸續挖出過去影片中，Yuma和Tommy的曖昧互動，以及Ryu的黯然表情，讓網友們都直呼這些影片「根本是出軌全紀錄」。YouTuber情侶「超癢CP」的Soya和超強交往4年，在今年4月無預警分手，後來爆出Soya與導演湛導（陳一湛）迅速交往，網友原以為是Soya「無縫接軌」，讓Soya一度被砲火猛烈攻擊，沒想到在網友化身偵探搜查下發現，超強才是劈腿的那一方！在交往期間，超強疑似與網紅石靜曖昧不清，之後超強和石靜出面道歉，超強表示：「我承認我在跟Soya交往的期間也有出軌事實，我做了一個非常錯誤的示範，如果出軌是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」然而這種說法還是讓網友大感不滿，認為他言下之意就是「出軌無罪」，不久後Soya也親自證實分手原因是因為超強劈腿，螢幕情侶的完美形象就此破裂，不過本月初開始兩人又在IG上恢復互動，令外界霧裡看花。抖音知名帶貨網紅小楊哥，日前爆出與旗下女主播沫沫婚外情，女生與小楊哥發生關係後，意外懷孕並墮胎，後來沫沫開口要求分手費300萬人民幣（約新台幣1350萬元）。然而小楊哥的妻子王瑤並未默默承受，而是選擇蒐集錄音檔反擊，以此當作「敲詐勒索」證據將沫沫告上法庭，指控她敲詐勒索。最終，沫沫因要求巨額分手費被以敲詐罪逮捕，據悉沫沫去年底就在上海被抓，已經坐牢9個月。沫沫的前東家還在抖音上爆料，還有另外2名女主播也被他們設局送進監獄。