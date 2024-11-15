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美國太空總署表示今（2024）年會有4次超級月亮發生，繼8月到10月後，今年最後一個超級月亮將在15日晚間到16日凌晨陸續現身全球。根據BBC報導，「海狸月」將於 11 月 15 日格林威治標準時間 15:30 左右在英國升起，這是今年第四個超級月亮時刻，同時也是今年的最後一次。為何十一月的滿月會被稱為海狸月？BBC提到，可能是因為海狸在一年中的這個時候特別活躍，為即將到來的冬季做準備，另一種說法則是美洲原住民部落會在沼澤結冰之前設置海狸陷阱，以確保冬季溫暖的毛皮供應。今年超級月亮共會連續發生4次，繼8月19日的超級月亮後，接著在9月17日、10月17日、11月15日（皆為美東時間）也將出現超級月亮，10月17日當天則是今年最大滿月。台北市立天文教育館提到，一般來說，當地月距離小於36萬公里時的滿月，會被稱為超級月亮；也有人認為，當滿月發生時，若地月距離位於所有距離中靠近近地點的前10%範圍內，也可稱為超級月亮。NASA曾盤點出今年超級月亮距離地球的最近距離與亮度，今年8月的超級月亮將距離地球約36萬1970公里，比普通滿月平均大6.2%、亮12.8%；9月則是距離地球約35萬7486公里，大7.5%、亮15.5%；10月距離地球約35萬7364公里，大7.6%、亮15.7%；11月距離地球約36萬1867公里，大6.2%、亮12.8%。