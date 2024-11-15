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▲戴佩妮換上褐色洋裝，穿梭廢墟裡探索，展現出獨特的美感。（圖／妮樂佛提供）

金曲天后戴佩妮不僅明年將重返台北小巨蛋開唱，近來發行全新概念專輯《雙生火焰》的她，也忙著宣傳、拍MV，尤其〈雙生火焰〉的MV中，她首度嘗試戲中戲表演，也特別飛到匈牙利布達佩斯取景。不過她拍攝完回到飯店，突然發現出事了，原來是因為她以為連通的房間之間可以自由進出，所以從內部把房間反鎖，孰料事後才發現進不去，忙了半天也無果，最後只好飯店人員破壞門鏈，差點就要睡在走廊上，整個過程讓團隊人員也又好氣又好笑。戴佩妮〈雙生火焰〉MV橫跨台北和布達佩斯「雙城」拍攝，其中布達佩斯更有「雙子城」的美名，為了更完美詮釋雙生火焰的概念，〈雙生火焰〉MV還將一分為二，以〈莫蘭迪藍療癒篇 Morandi Blue〉與〈深斐烈紅暗夜篇 Scarlet Red〉雙篇章發布。日前已釋出的〈莫蘭迪藍療癒篇 Morandi Blue〉MV，獲得網友高度評價，此篇章大多於台北北海岸拍攝，戴佩妮為了畫面，還在海邊多次全身濕透後又被風吹乾，且為捕捉畫面更幾度入水。而接下來要公開的〈深斐烈紅暗夜篇 Scarlet Red〉MV，則會展示更多布達佩斯的壯麗場景。主場景設置在一個充滿時間痕跡的古建築遺址中，換上褐色洋裝的戴佩妮穿梭廢墟裡探索，與充滿歷史印記的遺址相互融合，營造出獨特的美感。為了呈現舞台劇的效果，戴佩妮還打破第四道牆，飾演「Her」這個角色，與自己的暗黑面對抗，進一步詮釋雙生火焰在歷程中的對話與融合。此次在布達佩斯僅有4天的拍攝時間中，戴佩妮還經歷了一段令人啼笑皆非的插曲，某晚她將飯店房門從內部用門鏈卡住，原以為可以從連通的工作人員房間進出。未料因為飯店的安全機制，使得連通房門無法從另一側開啟。拍攝一整天的她回到飯店，才驚覺無法順利通行，最後顧不得形象便在走廊席地而坐，等待救援。工作人員見狀又好氣又好笑，忙了半天最終只得請飯店破壞門鏈將門打開，才讓已累得幾乎要在走廊睡著的戴佩妮得以回到房間休息。