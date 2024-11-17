我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Project Farm實測後發現，無論機油價格高低，它們都能達到合格標準。（圖／翻攝Project Farm）

▲機油瓶裝上的數字英文排列組合，是由美國汽車工程師協會(SAE)所制定出來的，代表著「機油的黏度等級」。（圖／中油臉書）

▲若是常開車的族群，建議每行駛3,000至5,000公里應更換一次機油。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

愛車族為了保養愛車，通常都會選用價格較高的機油，來保障自己的車子能一直呈現最佳狀態。不過市面上機油價格落差極大，從150元基本款到破千元高級款都有，這代表越貴的油品質越好？對此，美國車用品行家「Project Farm」也進行了實測，結果有了意外發現。知名實測頻道 「Project Farm」 最近對6種不同品牌的機油進行測試，價格從14美元到58美元不等（約新台幣460元至1900元），來一場奢華、平價機油大比拼。這次測試項目包括機油的黏度、耐熱性、耐冷性以及抗磨表現，並將樣本送往實驗室分析，檢驗是否添加了清潔劑或抗磨添加劑。而最終測試結果顯示，所有品牌機油在潤滑表現上都非常健康，並符合美國汽車工程師協會（SAE） 的品質標準。主要差異集中於 不同溫度下的性能表現 和 添加劑的種類與含量。「Project Farm」分析，，但昂貴機油的優勢在於加入了更多高效添加劑，例如：清潔劑：如硼、鈣，有助於清除引擎內部污垢。抗磨材料：如磷、鋅，能有效降低引擎內部的磨損，延長使用壽命。不過但對於一般人來說，要如何看懂機油好不好或是成分上的差異？過去中油就曾在臉書上發文解釋，機油常見的代碼不外乎是0W/40、5W/50、10W/40等數字加上英文的排列組合，這些是由美國汽車工程師協會(SAE)所制定出來的，代表著「機油的黏度等級」，用來作為檢測機油在低溫及高溫時的黏度。其中，標示代碼的Ｗ代表冬季（Winter）的意思，Ｗ前的數字則是機油低溫時流動的指數，0W、5W、10W、15W、20W、25W，W後面的數字代表高溫時的黏度，數字越大代表黏度越高，如SAE 20、30、40、50、60等，整體來說就是從低溫到高溫的黏度範圍越大，適用溫度範圍也越大。以 10W/40 來說，10W 為低溫黏度在 -25℃ 時仍具流動性，參考的環境溫度範圍為 -25℃ 至 40℃，新車高溫黏度 SAE30~50 均可應用，但黏度較低則燃油經濟性較佳，因此老舊車輛建議使用 SAE50，較不易耗機油。現今汽車普遍使用效能較佳的全合成或半合成機油，但機油的實際效能仍與個人使用習慣密切相關。特別是在台灣交通環境中，經常面臨擁擠的路況以及頻繁的走走停停，對於機油壽命的影響更為明顯。因此，建議車主依照行駛里程數或時間來定期更換機油。若是常開車的族群，建議每行駛3,000至5,000公里應更換一次機油；而對於不常開車的族群，則可依時間衡量，建議每半年更換一次。這是因為機油長時間存放在引擎內也可能發生氧化，進而影響潤滑效果及引擎效能。機車部分，過去國內機車大廠光陽及SYM都建議，每1千公里保養換機油一次，或每3到6個月檢查保養並更換機油。SYM解釋，機油的功能主要為潤滑與減磨、冷卻引擎機件、保持潤滑機件清潔、密封燃燒室、防鏽與抗腐蝕作用。一般機車更換機油，要依使用使用環境、騎乘習慣與時間而定，主要用途是上課上班通勤用、短距購物用、假日休閒用，每次騎乘時間長短、低速高速騎乘、怠速與停等紅燈次數多寡，都會影響引擎使用狀況。定期更換機油不僅能延長引擎壽命，還能確保車輛的行駛性能，避免不必要的維修成本。記得為愛車養成定期保養的好習慣，確保行車安全！