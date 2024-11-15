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▲胡瓜到日間照顧中心去「場勘」。（圖／民視提供）

65歲綜藝天王胡瓜除了主持電視節目，還跨足自媒體圈，開設YouTube頻道《下面一位》，短短幾個月時間已有24萬訂閱數和百萬觀看的影片，成績非常驚人。最新一集賴慧如帶著胡瓜來到日間照顧中心，笑稱胡瓜因為像是演藝圈的大家長，於是帶爸爸來「場勘」一下，照顧中心貼心的提供認知功能和肢體檢測的檢測，胡瓜通過全部的考驗，卻不記得自己的手機號碼。在影片中，胡瓜回歸校園生活，和賴慧如、笑笑、賴慧如一起擔任學生上課，他對此感到非常興奮，過往的回憶都湧上心頭。胡瓜和同學們一起玩英文名字蘿蔔蹲，以及奪旗回答英文單字，胡瓜看似動作迅速向前，卻撲了個大空，只能看著同學洋洋得意的笑，搞笑撲空的樣子笑翻眾人。不僅如此，胡瓜也在課堂上一起歡唱英文歌曲，邊唱歌邊學習英文的課程讓愛唱歌的他非常開心。除此之外，胡瓜也到日間照顧中心，除了認證身體健康度合格之外，其中有一題被問到：「手機號碼末三碼是多少？」胡瓜馬上回答：「不要說末三碼，整個號碼我都不知道。」讓在場的大家都不敢相信。胡瓜也體驗了許多團康活動，像是和大家一起進入KTV一起歡唱，牆壁上甚至驚見胡瓜的專輯照片，同學們也紛紛向胡瓜告白表達喜愛。胡瓜在和其他長輩互動時，竟然巧遇國中同學，對方還秀出手機內的照片證明給胡瓜看，讓胡瓜感嘆緣分真是特別。而裡頭一些設施都必須用「夢幣」支付，於是開啟了胡瓜的賺夢幣體驗。和同學們一起玩遊戲互動，藉由競爭遊戲來賺夢幣，胡瓜彷彿主委上身，居然遇到一位同學秒殺所有人，快速程度讓胡瓜目瞪口呆。