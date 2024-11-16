我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部先前訂定「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，並要求建商切實執行，行政院消保處昨（15）日公布60個預售屋建案查核結果，共有15個建案不合格，平均每4個預售屋建案就有1案不合規，查核共裁處150萬元。消保處表示，除將全國（澎湖縣、金門縣、連江縣除外）50建案列為「基本查核件數」外，另外，將今年1月至4月全國銷售戶數排名前10名之建案列為「額外增查件數」，共計查核60建案。每個建案均查核「契約審閱期」、「房地標示及停車位規格」及「驗收」等15項。首先是，「基本查核件數」（共50建案）合計有12建案契約內容部分不符合規定，並且有25項次不符合規定，契約內容整體不合格率為3.3%。第二是「額外增查件數」（共10建案）合計有3建案契約內容部分不符合規定，並且有3項次不符合規定，契約內容整體不合格率為2%。對於契約內容不合規定之建商，行政院消保處已請內政部地政司督導各直轄市、縣（市）政府地政局（處）依平均地權條例第81條之2第5項規定裁處完竣在案，本次查核共計裁處新臺幣150萬元。而在這次的查核中，也有違規比較嚴重的情況，首先是違反「契約審閱期」規定，部分建商因計算方式錯誤，導致契約審閱期有不足5日之情形。其次是違反「房地標示及停車位規格」規定 ，部分建商於契約中未明確記載停車位之「性質」、「高度」及「停車空間面積占共有部分總面積之比例」。最後則是違反「驗收」規定，部分建商於契約中所記載之交屋保留款數額低於「房地總價5%」；或要求消費者提前支付交屋保留款。行政院消保處呼籲建商應依照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的規定，擬定各項契約條款，切勿刻意隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷；也不得以「契約自由」為名，增列「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」所無且不利於消費者之契約條款。行政院消保處提醒消費者，簽約前做到下列步驟，以保障自身權益：一、至實價登錄網站確認建案契約備查狀況。二、逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。三、如果遇契約內容不合規定之建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。