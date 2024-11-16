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▲楊禮軒在臉書發文表示，追蹤數10萬粉絲數的粉專在今晚被fb通知禁止在台灣用戶被瀏覽。（圖／算利教官-楊禮軒臉書）

▲擁有33萬粉絲的「艾蜜莉-自由之路」也無奈嘆自己今年已經遭到臉書封鎖3次了。（圖／艾蜜莉-自由之路臉書）

臉書近日又傳災情，昨（15）日晚間突然出現大量財經粉專集體遭到臉書封鎖的情況，包括艾蜜莉-自由之路、算利教官-楊禮軒等人都成為受害者。官方表示這些粉專因「違反台灣法律」所以才遭到停用，但矛盾的是財經類的詐騙帳號卻沒有遭到臉書的限制，惹得「苦主們」既崩潰又無奈。昨日臉書無預警封鎖了大量的財經粉專，根據封鎖通知表示，這些使用者因「違反台灣當地法律」才會被限制瀏覽，包括股癌、艾蜜莉-自由之路、算利教官-楊禮軒、吳淡如、張曼娟、張哲青等人都無奈受此波及，最諷刺的是假冒財經粉專的詐騙帳號卻沒有遭到官方的限制。所幸此情況並沒有持續太久，今（16）日凌晨臉書開始陸續「放人」解除封鎖的限制，艾蜜莉-自由之路無奈喊話：「剛剛粉專又被下架了，今年第3次了，然後現在又恢復，拜託祖克柏不要搞我！」算利教官-楊禮軒也忍不住發文開酸：「這次受害者眾，粉專恢復得挺快的，搞得全台都知道一堆正牌粉專被禁，一堆冒牌湧現。」知情人士隨即透露這場烏龍的內幕，指出數發部日前曾推廣「網路詐騙通報查詢網」的活動，此次慘被封鎖的粉專幾乎都有參與登記，臉書似乎是一個不小心將白名單的人誤認做黑名單才會出現這種紕漏，目前臉書與數發部都尚未回應此事。