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2024年世界12強棒球賽B組賽事，韓國15日於臺北大巨蛋和日本交手，最終以3：6輸球，吞下職業等級對抗的對戰9連敗。賽後，韓國媒體對日韓之間的棒球實力差距不斷被拉開表達哀嘆，坦言光靠愛國精神已無法彌補實力差距，懷念過去那支總能給予日本巨大壓力的韓國隊。本場比賽失利後，韓國媒體《news1》發表題為《無法縮小的差距…韓國棒球在職業等級的對決中吞下對日本的9連敗」的文章中指出，「韓國雖在對日本的激戰中竭盡全力，不想輸給日本隊的愛國精神也激勵著他們，但賽前被相信的投手陣容，卻無法阻止日本隊的打線。」「我們失去了在日韓戰賽中所擁有的自豪感。」《news1》表示，這場敗仗並不僅僅只意味著顯現的結果，代表的恐怕是韓國不再是能以日本相抗衡、以宿敵相稱的存在。在千禧年後的十幾年間，日本和韓國在棒球一級國際賽上有過無數次大戰，那支以李承燁等知名選手作為核心的韓國隊難纏、堅韌，在WBC和世界12強賽上多次擊敗過日本隊，還拿下過北京奧運金牌，站上世界之巔。「從2000年代初到2010年代中期，韓國隊從來不會輕易輸給日本隊，儘管他們面對日本隊的細緻的棒球風格很掙扎，但他們常常能堅持了下來，取得奇蹟般的幾場逆轉勝。」《news1》文中如此寫道，「但現在不同了，目前看起來能力差距已經太大了，根本無法用精神力來克服實力上的不足。韓國一直對日本拚命磨刀霍霍，但光是去年就3次向日本下跪。」不過，近年一直有說法是棒球運動在韓國新生代的年輕人中並不熱門，這個世代似乎更喜歡足球、電競等競技類項目。而在台灣雖然氛圍普遍還是認為韓國是強隊，國家隊也仍以打敗他們為榮，但這一次「韓國更好贏了」的感覺，卻也在身邊的人中不斷被提起。