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NBA美國職籃洛杉磯湖人今（16）日前進客場踢館聖安東尼奧馬刺，也是雙方本屆NBA盃的首場賽事，此戰湖人靠著明星中鋒「一眉道人」Anthony Davis砍下全場最高40分，加上，終場湖人就以120：115驚險擊敗馬刺，收下4連勝。本場比賽首節雙方在場上你來我往，，首節打完湖人暫時以31：30取得1分領先。來到第二節比賽，紫金大軍在AD與LeBron的帶領下持續握有領先；但馬刺方面靠著狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama與新秀Stephon Castle的好表現，持續緊咬比分，雙方易籃再戰後，馬刺在開局一度打出一波10：2的攻勢，將雙方分差縮小，湖人後續很快回穩，三節打完湖人仍以93：86領先。來到末節比賽，主場作戰的馬刺開始急起直追，並一度逆轉場上比分，可惜終場前關鍵時刻，馬刺還是未能擋住對手AD與LeBron的發揮，本場比賽湖人一哥LeBron James全場攻下15分16籃板12助攻，；Anthony Davis砍下全場最高40分外帶12籃板，Austin Reaves貢獻19分3籃板6助攻。，Stephon Castle得到22分5助攻，Chris Paul挹注11分2籃板11助攻，替補上陣的Devin Vassell得到15分5助攻。