NBA美國職籃洛杉磯湖人今（16）日前進客場踢館聖安東尼奧馬刺，也是雙方本屆NBA盃的首場賽事，此戰湖人靠著明星中鋒「一眉道人」Anthony Davis砍下全場最高40分，加上一哥「詹皇」LeBron James攻下15分16籃板12助攻，也是個人連續4戰拿到大三元數據，終場湖人就以120：115驚險擊敗馬刺，收下4連勝。
湖人開賽AD挺身而出 首節個人砍下16分
本場比賽首節雙方在場上你來我往，湖人隊靠著Anthony Davis的出色手感，個人單節砍下多達16分，首節打完湖人暫時以31：30取得1分領先。
來到第二節比賽，紫金大軍在AD與LeBron的帶領下持續握有領先；但馬刺方面靠著狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama與新秀Stephon Castle的好表現，持續緊咬比分，半場打完湖人以68：60領先。
湖人終場驚險擊敗馬刺 詹皇再度繳大三元
雙方易籃再戰後，馬刺在開局一度打出一波10：2的攻勢，將雙方分差縮小，湖人後續很快回穩，三節打完湖人仍以93：86領先。來到末節比賽，主場作戰的馬刺開始急起直追，並一度逆轉場上比分，可惜終場前關鍵時刻，馬刺還是未能擋住對手AD與LeBron的發揮，終場湖人就以5分差勝出，收下4連勝。
本場比賽湖人一哥LeBron James全場攻下15分16籃板12助攻，這是他個人連續4場比賽拿到「大三元」數據，LeBron也成為NBA歷史上，最年長連續4戰拿到大三元的球員；Anthony Davis砍下全場最高40分外帶12籃板，Austin Reaves貢獻19分3籃板6助攻。
馬刺方面Victor Wembanyama此戰攻下28分14籃板5助攻，Stephon Castle得到22分5助攻，Chris Paul挹注11分2籃板11助攻，替補上陣的Devin Vassell得到15分5助攻。
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本場比賽首節雙方在場上你來我往，湖人隊靠著Anthony Davis的出色手感，個人單節砍下多達16分，首節打完湖人暫時以31：30取得1分領先。
來到第二節比賽，紫金大軍在AD與LeBron的帶領下持續握有領先；但馬刺方面靠著狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama與新秀Stephon Castle的好表現，持續緊咬比分，半場打完湖人以68：60領先。
湖人終場驚險擊敗馬刺 詹皇再度繳大三元
雙方易籃再戰後，馬刺在開局一度打出一波10：2的攻勢，將雙方分差縮小，湖人後續很快回穩，三節打完湖人仍以93：86領先。來到末節比賽，主場作戰的馬刺開始急起直追，並一度逆轉場上比分，可惜終場前關鍵時刻，馬刺還是未能擋住對手AD與LeBron的發揮，終場湖人就以5分差勝出，收下4連勝。
本場比賽湖人一哥LeBron James全場攻下15分16籃板12助攻，這是他個人連續4場比賽拿到「大三元」數據，LeBron也成為NBA歷史上，最年長連續4戰拿到大三元的球員；Anthony Davis砍下全場最高40分外帶12籃板，Austin Reaves貢獻19分3籃板6助攻。
馬刺方面Victor Wembanyama此戰攻下28分14籃板5助攻，Stephon Castle得到22分5助攻，Chris Paul挹注11分2籃板11助攻，替補上陣的Devin Vassell得到15分5助攻。