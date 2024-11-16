公視Taiwan plus一部針對美國大選的影片，批美國總統當選人川普是被定罪的重刑犯，引發爭議，公視將該影片下架。無國界記者對此表示，譴責這種罕見而令人憂慮的審查行為，並呼籲台灣政府，承諾尊重媒體編輯決定的獨立性。
無國界記者指出，台灣為亞太地區新聞自由的典範，在今年無國界記者世界新聞自由指數所評估的180個國家地區中，台灣排名第27，政府干預媒體的事件在台灣極為少見。然而在2024年11月9日，《公視》承認在政府干預後，因擔心「報導之客觀、公正和平衡」，決定先刪除其報導，其後又對報導內容進行修改。
無國界記者認為，在這篇報導中，記者Louise Watt將新當選的美國總統川普稱為「被定罪的重罪犯」（a convicted felon），用詞是事實性描述，因為美國法院在2024年5月認定，川普偽造商業紀錄的刑事罪名成立。
美國總統大選落幕，公視Taiwan plus一部針對美國大選的影片，片中公視的委外記者，在確定結果後說，「這次選舉將會成為一個歷史時刻，美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯…」，事後公視將該影片下架。
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無國界記者認為，在這篇報導中，記者Louise Watt將新當選的美國總統川普稱為「被定罪的重罪犯」（a convicted felon），用詞是事實性描述，因為美國法院在2024年5月認定，川普偽造商業紀錄的刑事罪名成立。
美國總統大選落幕，公視Taiwan plus一部針對美國大選的影片，片中公視的委外記者，在確定結果後說，「這次選舉將會成為一個歷史時刻，美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯…」，事後公視將該影片下架。