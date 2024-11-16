NBA美國職籃亞特蘭大老鷹今（16）日在主場迎戰來訪的華盛頓巫師，此戰老鷹隊靠著後衛Dyson Daniels攻下全場最高25分，並附帶4籃板3助攻6抄截，終場就率領球隊以129：117擊敗巫師，成功收下2連勝。而Daniels今日再度展現出個人出色的防守判斷力，單場送出6抄截，個人目前已連續4戰貢獻6+以上抄截數據，也成為NBA進入21世紀以來的第1人。
老鷹首節落後達雙位數 但很快做出調整
本場比賽老鷹隊儘管在首節打完，陷入29：39的雙位數落後，但他們很快在第二節就做出調整，二節單節打出一波30：11的兇猛攻勢，搭配上Dyson Daniels在第三節站了出來，在攻防兩端都有所貢獻，終場老鷹就以12分之差贏球，成功收下2連勝；至於落敗的巫師本季表現同樣慘澹，目前2勝9敗在東區位居第13。
老鷹Daniels連4戰繳6+抄截 成21世紀來第1人
而老鷹後衛Dyson Daniels此戰全場出手14投10中，攻下25分是個人生涯新高得分，並附帶4籃板3助攻6抄截2阻攻，表現相當全面，且Daniels目前已經連續4場比賽，個人都能夠繳出6次以上抄截的成績，成為NBA邁入21世紀以來，第一位能夠達到這樣數據的球員，寫下NBA新紀錄。
Dyson Daniels現年年僅21歲，他是在2022年的NBA選秀會上，以首輪第8順位被紐奧良鵜鶘隊給選中。Daniels在鵜鶘效力2個賽季之後，今年他則被鵜鶘交易至老鷹，本季Daniels目前替老鷹隊出戰10場比賽，場均能夠貢獻14.3分、4.3籃板、2.9助攻。
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本場比賽老鷹隊儘管在首節打完，陷入29：39的雙位數落後，但他們很快在第二節就做出調整，二節單節打出一波30：11的兇猛攻勢，搭配上Dyson Daniels在第三節站了出來，在攻防兩端都有所貢獻，終場老鷹就以12分之差贏球，成功收下2連勝；至於落敗的巫師本季表現同樣慘澹，目前2勝9敗在東區位居第13。
老鷹Daniels連4戰繳6+抄截 成21世紀來第1人
而老鷹後衛Dyson Daniels此戰全場出手14投10中，攻下25分是個人生涯新高得分，並附帶4籃板3助攻6抄截2阻攻，表現相當全面，且Daniels目前已經連續4場比賽，個人都能夠繳出6次以上抄截的成績，成為NBA邁入21世紀以來，第一位能夠達到這樣數據的球員，寫下NBA新紀錄。
Dyson Daniels現年年僅21歲，他是在2022年的NBA選秀會上，以首輪第8順位被紐奧良鵜鶘隊給選中。Daniels在鵜鶘效力2個賽季之後，今年他則被鵜鶘交易至老鷹，本季Daniels目前替老鷹隊出戰10場比賽，場均能夠貢獻14.3分、4.3籃板、2.9助攻。