我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王若熙遭到認識8、9年的男性友人侵犯，該名男子甚至將她不雅照片流到社交群組中。（圖／東風衛視 YouTube）

台俄混血模特兒王若熙有著精緻的五官與高挑的身材，吸引大批粉絲的喜愛，近日她在節目中說出自己曾遭性侵的經歷，數度講到哽咽落淚，甚至被男性友人拍攝不雅照片被散播到各種社交群組中，且該群組還有許多男藝人，受害女性總數高達2、30人，而影片遭外流之外，竟有男藝人涉及其中，宛如韓國娛樂圈性犯罪醜聞「勝利事件」翻版。王若熙在節目《單身行不行》自爆曾經被性侵的經歷，當時為了心儀對象，放棄成為女團成員的夢想，選擇到對方的公司擔任經紀人，不過卻在一次聚會後看見男方送別的女生回家，一氣之下答應讓另一名認識8、9年的男性友人送回家。因為當時還有其他同行友人，王若熙原以為非常安全，不料她卻被人下藥，清醒後才發現自己身在錄音室，還衣衫不整正在遭到侵犯，而那名男性友人甚至還壓在王若熙身上，讓她動彈不得，直到拚盡全力才奪門逃走。事件發生之後，王若熙回家擔心父母難過，也不敢和父母說這件事情，只能將事情一直默默埋藏在心裡面，一週過後接到心儀男生的訊息，被告知當時衣衫不整的照片在聊天群組中流傳，該群組還有男藝人，受害女性總數達2、30人，給她的心理帶來很大的壓力與創傷。王若熙坦言，被性侵後出門去音樂祭、夜店等場所，只要遇到那名男子就會有一種噁心、想吐的感覺湧上心頭，後來在專業心理諮商師的幫助下，才逐漸從低潮中走出來，恢復原先開朗的模樣。南韓藝人鄭俊英2016年被前女友控告他非法拍攝，企圖在兩人進行性行為時偷拍對方，不過事情在警方的冷處理，以及女友被律師的誤導下，撤銷了控告，鄭俊英開設記者會洗脫自己的罪名。然而，當時鄭俊英的手機資料在調查過程中已被複製，並且落入南韓記者手中，經過多年調查，記者發現鄭俊英和朋友們擁有一個聊天群組，他們平日會慣常地偷拍女性的各種影片、照片，並向其他成員分享，又會在聊天室內炫耀性侵犯了哪些女性，大尺度的聊天內容令南韓社會非常憤怒，其中聊天成員包含韓國天團 Bigbang 成員勝利、龍俊亨等人。2019年在韓國演藝圈掀起風暴的首爾夜店Burning Sun性醜聞（又稱老司機群組事件、勝利事件），當時南韓有記者發現，勝利與許多海外有錢人士有密切聯繫，而每次有貴賓到他開設的夜店Burning Sun消費時，他都會安排女生接待這些貴賓，甚至在她們的酒杯裡面下藥。據悉，Burning Sun為了吸引更多男性顧客消費，會安排店員幫忙偷拍一些漂亮或是喝醉的女性顧客，而男性顧客透過花錢成為 VIP就可以觀看這些不法影片。不僅如此，當這些男性VIP在夜店物色好對象後，店員就會在女性顧客的酒杯裡面偷放迷姦藥物，讓她們在幾杯黃湯下肚後變得神智不清，再送到夜店的密室中，或者開車到其他隱密場所，這些地方門口都會有許多保全在外面駐守，因此外界完全無法知道在房間內發生什麼事情，那些女性也無法向外求助。