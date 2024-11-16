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▲ 金俊秀（右）近日才和隊友金在中（左）開完演唱會，昨（15）日就傳出遭到女直播主敲詐的爭議。（圖／xiaxiaxia1215 IG）

▲金俊秀在付費粉絲交流平台中與粉絲道歉，並表示自己堂堂正正沒有犯錯。（圖／新浪娛樂微博）

▲4年來金俊秀被A威脅了101次，給予對方超過2100萬台幣的封口費，最終忍無可忍才決定將A移送法辦。（圖／xiaxiaxia1215 IG）

前東方神起、現JYJ成員的金俊秀，近日才和隊友金在中開完演唱會，不料卻在昨（15）日傳出遭到女直播主詐騙的爭議。該女直播主以錄音檔威脅金俊秀超過百次，時間長達4年之久，前後勒索金額高達金額高達8億4000萬韓元（約台幣2100萬元），經紀公司雖已回應表示他為受害者，但也讓外界相當好奇錄音檔內容究竟為何。據韓媒報導，該女直播主（以下簡稱A）自2019年認識金俊秀後，偷偷錄下與對方的對話和性語音，從2020年9月起直到今年10月前，不斷以此為要挾向金俊索要金錢，索要不成就揚言威脅對方要公開錄音檔。4年來金俊秀被A威脅了101次，給予對方超過2100萬台幣的封口費，最終忍無可忍才決定將A移送法辦，而京畿道北部警察廳目前也已經以勒索的罪名將A逮捕，經過深入調查發現，女方犯案動機疑似牽涉毒品購買才會進行敲詐，除了金俊秀外還有6位受害人。案件曝光後金俊秀所屬的經紀公司PALMTREE ISLAND也發表聲明，指控A以「藝人即使被造謠，形象也會受損」的心態，向他詐財，經紀公司態度相當強硬，表示金俊秀在此案中是毫無疑問的受害者，未來也會繼續捍衛藝人的權益。金俊秀本人則是在付費粉絲交流平台中，與粉絲道歉：「對不起讓你們因為這種新聞受到驚嚇，但因為被折磨了整整5年，實在無法繼續忍受」、「連警察都說那種人居然能光明正大的在社會上生活，簡直難以置信」、「我堂堂正正沒有做錯事，某種程度上我還挺感謝那個人的，讓我發誓以後打死都不會去那種場合」，還表示對方從認識之初就欺騙自己是美甲師。事件公開後A身分也被挖出其實是軟色情的擦邊主播，讓韓國網民直接傻眼，不過金俊秀表示自己「沒有錯」、「堂堂正正」後，直接讓輿論的風向反轉，論壇紛紛炸鍋：「堂堂正正的人不會威脅，還被威脅了4年」、「是什麼見不得人的錄音要8億？」、「好好閉嘴當受害人就好扯什麼堂堂正正」、「要不是不只你受害，我想你還會繼續給她錢吧哈哈哈哈」、「雖然被敲詐很慘，但匯款了101次之後覺得自己堂堂正正是什麼邏輯」、「金在中好慘，能不能不要在出事了」、「一開始也只是想一夜情吧，結果被仙人跳反殺，別把人當傻子了。」