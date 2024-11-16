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▲羅文裕是這次音樂祭的策展人，近日他工作家庭兩得意，也將迎接第3個寶寶。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲温昇豪難得參加音樂祭開唱，但很開心可以回到屏東演出。（圖／屏東縣政府文化處提供）

屏東縣政府文化處舉辦的「2024客家生活藝術節狂客音樂祭」，將於11月23日、24日登場，屆時將由金曲歌王羅文裕領軍金曲歌后彭佳慧 、大馬音樂鬼才黃明志、戲劇男神温昇豪、草屯囝仔、旺福、潮州土狗等人一起開唱，許久不見的61歲台語歌王陳雷也將現身，他表示，自己近來都忙著照顧孫子，很感謝這次主辦單位邀請他參加活動。陳雷近年來生活重心都在含飴弄孫，這次難得參加「2024客家生活藝術節狂客音樂祭」，他很感謝主辦單位的邀請，「台語歌手參加客家生活藝術節演唱，感覺很新鮮，很期待難得的初體驗。」除了表演工作之外，陳雷也笑說，到了屏東一定要吃萬巒豬腳啦，這次絕不錯過，此次演出本土風格再加上在地味，一定讓大家驚豔！而這次負責策展重任的羅文裕表示，身為南部小孩，很開心能站上屏東的舞台，「感謝我的死黨彭佳慧與温昇豪第一時間力挺，這也是我們三個南部小孩首次齊聚屏東開唱！」羅文裕也開心分享老婆再懷第三胎的心情，直呼非常意外的驚喜，「我有孩子王的體質，雖然養孩子不容易，但我們很期待添丁，剛好可以組一個樂團了！」而此次邀請的歌手，至少一半為客家歌手，羅文裕感謝好友彭佳慧和温昇豪第一時間的力挺。金曲歌后彭佳慧則開心表示，連續3個月都受邀在家鄉屏東為鄉親們演唱，感到非常的光榮，並笑說今年與屏東特別有緣，連續感受到被家鄉溫暖的召喚，特別在六堆紀念公園演出，內心的感受難以形容；難得出席歌唱活動的温昇豪也說，很開心參加狂客音樂祭，平日工作忙碌，難得受邀到屏東演出，還可以回去看看父母，心情特別好。最近忙著世界巡迴演唱會，黃明志笑說才剛結束高雄個唱，短時間內又再度站上屏東舞台，也直呼「真是太有緣了」，且屏東的氣候跟家鄉很相近，讓他感到很親切，「等我巡迴個唱最後一站馬來西亞結束後，將立即來台，準備站上屏東舞台開唱。」黃明志指出，最近幾年也跟客家的朋友們特別有緣，不久前才剛跟馬來西亞的客家天王張少林一起錄了客語版的〈漂向北方〉，這次又受到主辦單位的青睞，邀請他唱客家歌，很感謝大家的照顧。