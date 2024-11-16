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▲魏嘉瑩（右）和郭靜（左）第一次同台合唱，她前一晚興奮到睡不著。（圖／相映國際提供）

小魏魏嘉瑩「緩緩，時光從不溫柔」巡演昨（15）日回到台北舉行第四場演出，一開始隨即以快節奏的〈年輕就是一種罪〉、〈是什麼奪走太陽（日光歸來版）〉帶起高潮，演唱會進行到一半，嘉賓郭靜一身白色裙裝現身，引起全場尖叫，2人也首度合唱〈下一個天亮〉、〈我不在意你曾經吻過誰〉，還分享她們第一次碰面是錄製節目《超級偶像》的時候，不過因為當天郭靜在後台等太久，她也開玩笑說要加鐘點費，讓魏嘉瑩當場愣住，表示「去問我經紀人好了。」從魏嘉瑩演唱會開始的快節奏進入到溫柔的新歌，台下觀眾情緒一直十分高亢，到了不可或缺的點歌段落更是歡笑不斷，貼心歌迷送上自製點歌機，魏嘉瑩笑稱，現場是大型時光KTV，有觀眾非常配合，馬上就點了黃乙玲的〈人生的歌〉，但沒想到魏嘉瑩最熟的是蔡秋鳳的〈金包銀〉，一口正統台中腔唱到台下欲罷不能；接著有人點唱伍佰的〈挪威森林〉，魏嘉瑩現場也忍不住模仿起伍佰的唱腔，贏得台下熱烈掌聲。接下來魏嘉瑩介紹嘉賓郭靜上場，現場尖叫聲不斷，郭靜幽默地說：「我好喜歡這個猛獸般的尖叫聲。」隨即又說：「但嘉賓好像在後台有點等太久了，這個鐘點費的部分？」嚇得小魏連忙說：「這個就去問我經紀人好了。」兩人你來我往讓台下歌迷笑得超開心。2人首次在台上合作，小魏回想起第一次見到郭靜，是在她參加節目《超級偶像》的時候，「那時候是在廁所看到郭靜，我想說『天哪～是郭靜耶！』」但當時沒有合唱到，因此當魏嘉瑩得知這次演唱會嘉賓是郭靜，在前一晚還興奮到睡不著。演唱會最後以〈花香〉結尾，小魏唱完安可曲也感性表示：「我的夢想是去小巨蛋，後來有機會在小巨蛋唱自己寫的歌，這些都是因為你們才有機會的，謝謝大家一路陪著我到這裡，從一百人的場地到Legacy，然後再到這裡Zepp New Taipei，沒有人有義務支持我的夢想，很幸運能擁有你們。除了想去小巨蛋以外，我最大的願望是大家可以平安、健康、快樂；在演出時看到你們的笑容，就覺得，可以唱歌給大家聽真的是太好了！」讓粉絲都相當感動。