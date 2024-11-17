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▲文W社長是一名聲樂老師，會用簡單的方式教學歌唱。（圖／文W社長IG）

▲王鶴棣聽到文Ｗ社長唱歌，在後台落淚。（圖／愛豆前線YouTube）

常說「高手在民間」是真的！近來不少人滑手機的時候，總能看到一名長相粗獷的大叔在唱歌，驚人的是，他雖然看起來樸實，不過英文情歌和饒舌都難不倒他，且他唱抒情歌時嗓音聽起來相當溫柔，但饒舌時又充滿力量，和他的外型呈現相當大的反差。原來他是文W社長，是網易雲官方指定的聲樂老師，實力相當驚人，不僅先前上節目把男星王鶴棣唱哭，韓星李泳知都被他的魅力所懾服，他在抖音上也有超過260萬名粉絲。近來網路上經常可以看到「文W社長」的影片，原本看到他的外表，大家可能以為只是一個普通的中年大叔，不過一聽到聲音，就會馬上被他深情又有磁性的聲音所吸引，且他在抖音上翻唱各種不同類型的歌曲，不管是抒情慢歌還是饒舌快歌，都能輕鬆駕馭，他先前也曾演唱南韓音樂天王G-DRAGON（權志龍）、女團Red velvet的歌曲，韓文歌也難不倒他，且和原曲不一樣的是，他的聲線唱出來讓整首歌變得有些溫柔。事實上，文W社長的來頭可不小，他畢業於瀋陽音樂學院大連分校，現在除了是一名音樂創作者，也是網易雲官方指定聲樂導師，經常用淺顯易懂的方式教學，加上原本聲線就相當迷人，因此在抖音上迷倒了超過260萬名粉絲，連李泳知也曾經在IG轉發過文W社長的影片，並說「唱得實在太好了！」文W社長不只會自己拍影片，先前也曾參加周杰倫出資的《說唱夢工廠》，當時他以一首〈畢業典禮〉傳遞出自己的真實想法，也唱出現實人生，讓現場眾人聽到忍不住哭出來，原本自信滿滿說不會哭的王鶴棣，也當場掉眼淚。眾多網友更直呼，「哭得猝不及防，這首歌竟然沒有紅」、「我喜歡人性溫暖的歌曲」、「太厲害了，聽得好感動。」