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▲▼上坂堇見面會上寵粉，盡力回答所有人的提問。（圖／好玩國際）

▲上坂堇一連舉辦2場粉絲見面會，換不同服裝登場。（圖／好玩國際）

日本知名聲優上坂堇聲演許多知名動漫：《中二病也想談戀愛！》凸守早苗、《少女與戰車》諾娜、《BanG Dream！》白鷺千聖、《不要欺負我，長瀞同學》長瀞早瀨，深受各國動漫迷喜愛的她，昨（16）日在台北一連舉辦2場《Sumire Uesaka Fan Meeting in Taipei》粉絲見面會，除了台北的粉絲，還有遠從高雄、屏東、東京、香港等地來的人，魅力非凡。上坂堇大讚台灣食物美味，最喜歡去便利商店，直呼那裡真的很厲害。活動前，主辦單位募集許多粉絲想對上坂堇的提問，抽選問到「上坂堇來台最想去的地方及最想吃的美食」，她表示：「之前因為其他活動來台時，對吃過的酸菜白肉鍋念念不忘，昨天一抵台馬上就去品嚐這想念的味道。再來就是很期待吃美味的小籠包。想去的地方是『便利商店』，我覺得台灣的便利商店很厲害，除了有很多新奇的東西外，也賣很多有關動漫的商品，非常好逛。」因為知道上坂堇喜歡小酒，主持人推薦「高粱酒」，粉絲也熱烈回應：「可以加梅子、氣泡水或者稍微冰凍後喝。」上坂堇表示：「聽起來很棒的感覺。喝酒的時候可以跟大家一起喝的話，一定會更好喝。今天活動結束後的慶功宴，想要跟工作人員一起喝看看。」雖然沒辦法立即跟全場粉絲一起喝，但上坂堇還是高舉空氣酒杯示意裝了高粱酒，馬上跟全場粉絲高喊「乾杯」，全場粉絲高喊回應，氣氛熱烈。粉絲也大力推薦上坂堇要吃看看臭豆腐，希望美食美酒都可以讓上坂堇很難忘。還有粉絲提問：「有考慮在台灣拍攝寫真集嗎？」上坂堇隨即問現場的粉絲，有沒有推薦適合拍攝的服裝，全場粉絲一致表示學生制服最可愛。上坂堇則說，如果有機會在台灣拍攝的話，想要去夜市拍，因為之前來台時去過夜市，對夜市印象深刻。上坂堇最後更回應現場粉絲的願望，以「性感的社團顧問老師」及「體育社的經紀人」2種不同的聲音角色表現，讓全場粉絲High翻。見面會上，上坂堇也展現繪畫才藝，分別畫出「喜歡吃小籠包及喝酒的自己」、「58度高粱」、「最愛的貓咪mellow」等讓現場歌迷猜；還與全場粉絲大玩剪刀、石頭、布，最終獲勝者可以得到上坂堇親自從日本神田神社購買的強運御守，希望帶給大家很棒的運氣。一連2場的粉絲見面會，上坂堇以不同的服裝登場，展現滿滿的誠意，她表示：「今天真的跟大家一起度過了很棒的時光。一直都很期待能與大家面對面的交流，這次可以舉辦粉絲見面會，真是太開心了。而且發現大家日文都聽得懂，也對動漫相關非常了解，能夠聊得很愉快，真的非常非常開心。我會繼續努力，盡快再來台，大家一定要再見面。」