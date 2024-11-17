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▲來自中南美洲的勁旅「紅色閃電」古巴隊，今晚將碰頭日本。（圖／中華棒協提供）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，來自中南美洲的勁旅「紅色閃電」古巴隊，今（17）日晚間將要在天母棒球場迎戰日本，若此戰古巴未能成功搶勝，加上中華隊擊敗澳洲，那麼古巴則確定將止步預賽。而稍早根據外媒報導，古巴陣中的王牌投手、效力於日職軟銀隊的莫伊尼洛（Livan Moinelo），目前古巴隊的戰績為1勝2敗，他們目前剩下日本以及中華隊尚未交手，而由於日本已經拿下3勝，且中華隊戰績也來到了2勝1敗，而本屆的12強賽，「古巴火球男」Livan Moinelo則是再度披上國家隊戰袍為國出征，但他卻不幸遭遇感冒困擾，，包含被金倒永打出一發滿貫砲，表現相當不理想。稍早根據外媒《Pelota Cubana USA》報導指出，Livan Moinelo本屆賽會自從向古巴隊報到之後，。而儘管Moinelo仍有可能在球隊需要的情況下登板，但可想而知狀態勢必會受到感冒而有所下滑。Livan Moinelo現年28歲，他的最快球速可以來到158公里，而他已經在日職福岡軟銀鷹隊累積效力長達8年的時間。