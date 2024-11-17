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▲「奇銳駿」現役時期是超強雌馬，生涯榮獲無數G1優勝。（圖／wikipedia@Cake6）

▲18歲高齡的「奇銳駿」戴上畫家帽模樣超可愛。（圖／X@Versailles_Farm）

馬兒居然還是大藝術家！日本賽馬近年因為手遊「賽馬娘」，而開發出年輕族群粉絲，遊戲中更有許多退役名駒被繪製成美少女，許多粉絲也開始大力贊助牠們的退休生活支出。而近期就有一匹退役賽馬變成畫家，牠的作品更是被競標227次破百萬元成交！日本退役賽馬「奇銳駿」（ワンダーアキュート），活躍年代為2009到2015年，在名騎手武豊、和田竜二等人的策騎之下，拿過許多G1優勝，而且巔峰期相當長，在9歲都還能贏下「柏市紀念」第一名。因為生涯榮譽傑出，「奇銳駿」也被《賽馬娘》打造成美少女形象，在遊戲中大受歡迎，目前18歲的「奇銳駿」也在農場Yogibo享受著悠閒的退休養老生活。不過近期農場工作人員發現了「奇銳駿」驚人的特殊天賦，就是牠對於作畫相當感興趣，不但能叼著水彩筆在畫布上繪製，還對色彩相當有要求，作品風格相當奔放狂野，展現出牠驚人的藝術天分。而奇銳駿第一幅畫作也在11月4日完成，隨後也被農場放上「Yahoo拍賣！」讓粉絲們進行競標，結果經過227次出價之後，這幅畫最終以103萬2000日圓（約新台幣21萬3千元）成交，創下了「馬畫家」的新歷史紀錄。