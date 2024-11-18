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▲朱智賢（如圖）與謝東閔愛情長跑7年，在昨（17）日宣布分手。（圖／朱智賢 IG）

▲謝東閔在IG發出男女在夕陽下牽手的畫面，宣布與愛情長跑7年的朱智賢分手。（圖／謝東閔 IG）

▲朱智賢也在限時動態發表分手聲明，表示兩人私事只想低調處理。（圖／朱智賢 IG）

香港男星謝東閔與女友朱智賢愛情長跑7年，兩人感情生活一直相當低調，但其實早在2020年朱智賢就被爆料偷吃已婚人夫黎振燁，儘管當時獲得謝東閔的原諒，兩人還一同舉辦記者會道歉，謝東閔還說：「我會陪妳走過這一關」，不料霸氣宣言已成為過往雲煙，昨（17）日兩人分別在IG上宣布分手消息，表示將會以不同身份繼續支持對方。謝東閔在個人IG發文表示，「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理，日後亦不會再作任何回應，謝謝」，並配上一張男女在夕陽下牽手背影照，疑似就是他與朱智賢。隨後朱智賢也在限時動態上發出一樣的聲明稿。2020年，朱智賢被爆料與已婚男星黎振燁不倫戀，兩人在車內吃蛋糕偷情，導致女方形象一落千丈，儘管事後她獲得謝東閔的原諒，甚至在男友陪同下召開記者會道歉，朱智賢所屬經濟公司TVB並未因此放過她，直接將她冷凍半年。不過朱智賢不放棄任何出現在螢光幕的機會，她為了重新出現在大眾的視野，在同年開設個人YouTube頻道，試圖為復出演藝圈鋪路，不料網友卻不買單，當時影片上傳後只有幾百個觀看次數，甚至吸引更多網友的罵聲。